Klaus Hartig, 60, wurde in Wolfen geboren. Er blickt auf eine Karriere sowohl in der freien Wirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung zurück: Seit 1990 bekleidete er in und um Leipzig Führungspositionen im Bereich Projektentwicklung und war vor seinem Wechsel zum Bach-Archiv unter anderem für den Flughafen Leipzig/Halle, die Sächsische AufbauBank und als Bauamtsleiter für zwei Kommunen tätig.