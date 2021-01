Leipzig

Nach mehr als einem Jahr hat das Bach-Archiv Leipzig den Posten seines kaufmännischen Geschäftsführers wieder besetzt. Der Verwaltungsfachmann Klaus Hartig habe die Stelle zum 1. Januar angetreten, teilte das Bach-Archiv gestern mit. Hartig werde als Vorstand im Stiftungsmanagement arbeiten.

Klaus Hartig. Quelle: Andre Kempner

Der in Wolfen geborene Klaus Hartig blickt auf eine erfolgreiche Karriere sowohl in der freien Wirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung zurück: Seit 1990 bekleidete er in und um Leipzig Führungspositionen im Bereich Projektentwicklung und war unter anderem für den Flughafen Leipzig/Halle, die Sächsische AufbauBank und als Bauamtsleiter für zwei Kommunen tätig. Mit dem geplanten Wechsel ins Stiftungsmanagement freut sich Klaus Hartig auf neue Herausforderungen im Umfeld einer international vernetzten Forschungs- und Kulturinstitution.

Der Leitungsposten im Bach-Archiv war seit Ende 2019 unbesetzt, nachdem die vorherige Geschäftsführerin Franziska Grimm „aus persönlichen Gründen“ gegangen war.

