Leipzig

Klein klappert beim Spielen. Und das ist kein Wunder, denn Klein ist eine Tasse mit Untertasse und das scheppert eben beim Toben. „Klein“, so heißt auch das neue Stück am Leipziger Theater der Jungen Welt. Eine mobile Inszenierung, die in Kindergärten gastieren wird – aber auf ihre Premiere warten muss, auch heute am „Tag der gewaltfreien Erziehung“. Schließlich darf nicht gespielt werden beim derzeitigen Infektionsgeschehen. Und auf eine digitale Variante verzichtet das TDJW, schon weil Kinder ab 4 Jahren, das ist die Zielgruppe, nicht noch mehr Bildschirmzeit brauchen. Vor allem aber, weil das Thema zu wuchtig werden könnte, wenn es vom Bildschirm kommt, wenn keine echte Schauspielerin vor den Kindern steht, die reagieren kann, auffangen, zeigen, dass alles ein Spiel ist.

Was heiter mit Tassengeklapper beginnt, ist ein Krisenstück. Wenn Groß und Stark streiten, dann leidet Klein. Schauspielerin Luise Audersch schiebt dann schwungvoll eine Teekanne und eine Vase über den Tisch. Oder sie reißt Blütenblätter aus. Eine Familiensituation wird als Objekttheater verhandelt. „Wir benutzen keine kleinen Wusel, die niedlich sind“, sagt Regisseurin Julia Brettschneider. So stellt sie Abstand her zum Geschehen, dennoch: „Man kann sich gut mit der Tasse identifizieren.“

Das Recht auf Erziehung ohne Gewalt

Wie vielen Kindern es wie der Tasse ergeht, weiß niemand genau. Kinder genießen in Deutschland seit dem Jahr 2000 ein gesetzlich verankertes Recht auf Erziehung ohne Gewalt, weit gefasst, psychische Unversehrtheit eingeschlossen. Doch bringt die Pandemie durch die Doppelbelastung von Home-Office und Kinderbetreuung, gern gepaart mit Existenzängsten, neue Stress-Situationen.

Susann Pruchnik vom Deutschen Kinderschutzbund in Leipzig beobachtet genau, was in der Pandemie geschieht. „Wir erleben in unseren Kitas, dass Kinder aggressiver sind oder mehr erzählen. Das bedeutet nicht immer extreme Formen von Gewalt, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber Kinder haben Ängste und erleben Eltern, die unsicher sind. Welche Auswirkungen das hat, wird man erst im Laufe der Zeit erfahren.“ Hinzu kommt: Lange waren Kitas geschlossen, also die Einrichtungen, die häufig auf Missstände Aufmerksam werden. Es herrsche, so Pruchnik, eine „gefährliche Ruhe“.

Wege zur Hilfe

Im Spielzeitheft des TDJW sucht man „Klein“ vergeblich. Die Produktion sei eine Herzensangelegenheit von Intendantin Winnie Karnofka, lässt Dramaturgin Josepha Maschke wissen, und spontan in den Spielplan gerückt: „Das Stück ist gerade jetzt wichtig.“ Auch ein Saarbrücker Kindertheater hat das schwedische Kinderbuch bereits auf die Bühne gebracht. „Klein“ zeigt kindgerecht Wege auf, sich Hilfe zu suchen. Das TDJW will aber nicht nur Kinder ermuntern, sich anzuvertrauen, so wie Klein im Stück die Erzieherin ins Vertrauen zieht. Mit dem Kinderschutzbund hat das Theater ein Begleitprogramm entworfen, als Fortbildung für Erzieher und Informationspaket für die Eltern. „Es ist wichtig zu vermitteln, dass das Stück nicht gegen Eltern arbeitet“, sagt Pruchnik. Eltern erhalten Hinweise, wer in Krisensituationen helfen kann und werden vorbereitet, falls Kinder im Nachgang des Stückes Fragen stellen.

Fasziniert von „Klein“ sind auch Kinder, die selbst nicht betroffen sind. Das hört Monika Osberghaus seit Jahren immer wieder. Die Verlegerin von Klett Kinderbuch hat den Stoff, der jetzt auf die Theaterbühne kommt, im März 2016 von Schweden nach Deutschland geholt. Sie stieß auf einer Messe in Göteborg auf das Buch. Autorin Stina Wirsén hatte es für den dortigen Kinderschutzbund geschrieben und illustriert. Osberghaus suchte ähnliche Partner in Deutschland für die Publikation. 50 Briefe hat sie geschrieben, niemand biss an. Sie veröffentlichte es dennoch. Ein Misserfolg, bis sie einen Hilferuf lancierte, der unter anderem von Sarah Kuttner in die sozialen Netzwerke getragen wurde. „Zwei Tage später war es vergriffen“, erinnert sich Osberghaus. Viele Eltern schenkten ein Exemplar ihrem Kindergarten. Inzwischen verkauft die Leipziger Verlegerin die 6. Auflage. „Kinder lieben das Buch. Ich glaube, sie spüren darin, dass sie selbst schützenswert sind.“

„Erträgliche Leichtigkeit“

Die zarte Balance aus klarer Botschaft und poetischer Abstraktion, die Wirséns zu Herzen gehendes Buch gefunden hat, steckt, so viel verrät ein Probeneinblick, auch in der Inszenierung. Brettschneider spricht von einer „erträglichen Leichtigkeit“, die sie gesucht habe.

Erste Kindergärten wie die Fröbel-Einrichtung am Kulkwitzer See haben schon beim TDJW angefragt. „Viele Familien stehen jetzt in der Pandemie unter besonderem Stress und wir spüren, dass sich das auf die Kinder auswirkt“, beobachtet auch Einrichtungsleiter Philipp Ay, der froh ist über ein Begleitprogramm, das Eltern mitnimmt. Schließlich gehe es nicht darum, mit dem Finger auf Eltern zu zeigen, sondern um Hilfsangebote und den Impuls, sich in schwierigen Situationen an vertraute Personen außerhalb der Familie zu wenden. Und noch einen Grund nennt Ay, warum er hofft, dass bald Theater gespielt wird. „Gerade für die jüngeren Kinder würde das einen Erfahrungshorizont eröffnen, der komplett fehlt nach einem Jahr Pandemie.“

Von Dimo Rieß