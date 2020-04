Kleines Gepäck, großes Vertrauen: ein Leipziger trampt um die Welt

Leipzig

Stefan Korn hat Buch geführt. 108 000 Kilometer ist er getrampt, 1156 Fahrer haben ihn mitgenommen, 58 Länder hat er durchquert, 22 Monate war er unterwegs. So lässt sich die Reise in Zahlen fassen, aber was sagen sie schon über all die Begegnung mit hilfsbereiten Menschen in jedem Winkel der Welt, über die Strapazen und Abenteuer in Regenwald oder Alaska im Winter? Darüber hat er das Buch „Warm Raods“ geschrieben, das gerade bei Knesebeck erschienen ist. Flüssig lesbare 300 Seiten, mal Logbuch-artig, mal reflektierend, meist im umgangssprachlichen Tonfall.

Die russischen Sporttramper, die auch Wettbewerbe austragen, haben Korn inspiriert. 2011 hat er mit einem Freund die Deutsche Trampsportgemeinschaft gegründet. Auch der gelb-rote Tramper-Anzug ist an das Material der Kollegen aus Russland angelehnt. Ein Anzug, der als Blickfang dient und funktionell auftrumpft. Die Taschen liegen nicht an der Seite, sondern vorn auf dem Oberschenkel. Im Autositz kommt man leichter an den Inhalt. Denn wer trampt, trampt – und sitzt lange. Es geht ums Vorwärtskommen, um Ziele, um Strecke.

Anzeige

„Ich wollte die härteste Trampersau sein“

Fast vier Tage und Nächte am Stück ist Korn einmal von Fahrzeug zu Fahrzeug geklettert. Auf den letzten Seiten seines Buches bekennt er: „Ich wollte die härteste Trampersau auf dem Planeten sein.“

Weitere LVZ+ Artikel

Einen Ruf in der Szene hat er sich erworben und wertvolle menschliche Erfahrungen gesammelt. Aber der Preis war hoch. Viele Monate habe er gebraucht, um sich wieder einzufinden in eine urbane Wohlstandsgesellschaft mit ihren Konsumgewohnheiten. „99,9 Prozent meiner Begegnungen waren überall auf der Welt positiv“, sagt er rückblickend. Phasenweise war er ohne Geld unterwegs und hat festgestellt: „Die Menschen geben einem, was man braucht, oft ohne, dass man danach fragt. Ich glaube an das Gute im Menschen.“

Dennoch kam er desillusioniert nach Hause. „Ich habe so viele Wüsten gesehen auf dem Planeten, lebensfreundliche Orte sind selten. Aber als Gesellschaft zerstören wir sie rücksichtslos.“

Korn lebt in Leipzig und arbeitet als Psychologe. Das Corona-Virus zwingt auch ihn und seine Familie in die häusliche Isolation. Wie das ist für einen, der die völlige Freiheit kennengelernt hat? „Es tut mir nicht gut“, sagt er. Die Struktur des Alltags ist zusammengebrochen. Und Struktur ist wichtig, das weiß er aus eigener Erfahrung und als Psychologe. Weshalb er selber auch nicht von „völliger Freiheit“ sprechen würde, wenn er an seine große Fahrt zurückdenkt. „Die Reiseindustrie verkauft Freiheit. Das ist aber nur eine Seite der Medaille.“

Freiheit kann überfordern

Auch die Freiheit des Trampens kann überfordern mit ihren Möglichkeiten, mit menschlichen Enttäuschungen oder zermürbenden Wartezeiten im ungastlichen Nirgendwo. „Meine Struktur war das Trampen, die Routen, der Zeitplan. Wie ein Marathonläufer, der sich auf den kommenden Abschnitt konzentriert. Daran habe ich starr festgehalten.“ Nur so habe er die Strapazen und Ängste überstanden, wenn er sich kilometerweit zu Fuß durchschlagen musste, um wieder auf Kurs zu kommen, von Hunden verfolgt wurde oder sich auf Güterzug-Bahnhöfen stundenlang vor dem Wachdienst mit klopfendem Herzen im Gebüsch verbarg.

Sogar Uruguay hat er wieder verlassen, das Land, in dem er sich verliebte. Korn schreibt: „Wenn ich selbst unter diesen Bedingungen nicht im Ausland leben wollte, wann denn dann?“ Es war der Moment, der ihm zeigte, wie sehr er auf einen deutschen Alltag mit seinen Strukturen, Absicherungen und Verlässlichkeiten gepolt ist. Heimat lässt sich nicht so leicht abschütteln. Eine Heimat, die mit ihren Vorschriften und Sicherheitsvorkehrungen die Kontrastfläche bildet zu den Fahrten auf den Ladeflächen von Kleinlastern oder dem illegalen Sprung auf einen Güterwaggon in den USA.

Verstehen, wie die Polizisten ticken

Korn erzählt in „Warm Roads“ von Riesentrucks, die mit ihm über das Eis Alaskas schlingern, vom betrunkenen Polizisten Aris, der ihn auf dem Motorrad mit halsbrecherischen Manövern mitnimmt und dass es sich auch abseits der Straßen trampen lässt: Über den Atlantik nimmt ihn ein Segelboot mit. Er hat die sogenannte Todesstraße in Bolivien mit ihren gähnenden Abgründen überlebt und die Weite der asiatischen Steppen gesehen. Staatsgrenzen und Polizeikontrollen galt es zu passieren. „Das hat für mich spielerischen Charakter“, erzählt Korn. „Ich versuche zu verstehen, wie die Polizisten ticken und wie ich schnell weiterkomme.“

Manchmal half der deutsche Reisepass weiter, der, so Korns Erfahrung, oft einen Vertrauensvorschuss liefert. Aber am Straßenrand helfen Papiere nicht. Am Straßenrand muss der Tramper die Autofahrer überzeugen. Immer wieder erlebt er den Moment, wie sich zwei Menschen innerhalb von Sekunden entschließen, einander Vertrauen zu schenken.

„Warm Roads“, benannt nach dem Gruß russischer Sporttramper, ist ein Buch, das Träume auslöst. Aber es romantisiert nichts, darin liegt die Stärke des Reiseberichts. Korn benennt die Schattenseiten der Freiheit, beschreibt die Entbehrungen nicht als Heldentat. Mit Korn lernt man etwas über die Welt – und über die Grenzen der Freiheit.

Von Dimo Rieß