Leipzig

Reichen Wörter, um Verlust zu beschreiben? Genügt unser Sprachschatz, an der Zukunft zu arbeiten? „Menschen neigen dazu, ihre Ängste zu bewältigen, indem sie sie auf einen Punkt lenken“, sagt Ernst Osterkamp. Weil anderes so an den Rand der Wahrnehmung gerate, sei der aktuelle Bericht des Weltklimarates untergegangen. Dabei gehe es „um nichts Geringeres als den Fortbestand der Menschheit“.

Als Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung hat Osterkamp am Freitag die „Leipziger Debatte über Literatur“ in der Alten Handelsbörse eröffnet, die gemeinsam mit dem Literaturhaus Leipzig einmal im Jahr Fragen zur Sprache und zum literarischem Leben mit jenen der Zeit verbindet. Thema diesmal: Landschaft, Artenvielfalt, Klima im Zeitalter des Anthropozän.

Ein „wirklich beeindruckendes Format“, sagt Skadi Jennicke

Für Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ist dies, wie sie im Grußwort sagt, ein „wirklich beeindruckendes Format“. Denn Literatur diene dazu, Missstände zu thematisieren, und der Dialog darüber, sprachfähig zu werden. Wichtig in einer Zeit, in der auf eine Krise ohne Atempause die nächste folge.

Um die Gattung des Nature Writing mit Naturästhetik angesichts des Klimawandels zu verbinden und wissenschaftliche den poetischen Beschreibungskünsten gegenüberzustellen, treffen in vier Gesprächsrunden vier bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf vier namhafte Literaturwissenschaftler. So behutsam wie kenntnisreich moderiert von Ernst Osterkamp und Frieder von Ammon. Zwei Stunden, um Drängendes deutlich zu machen und die Mittel des Literarischen auf ihre Tauglichkeit zu untersuchen.

Anja Utler über den Verlust der Ausdrucksmöglichkeiten

Es gelingt. Wie „poetischer Widerstand“ gegen den Verlust der Ausdrucksmöglichkeiten ankommt, besprechen Anja Utler und Marie Luise Knott in einem Plädoyer für die Verben, um den Abstand zu verringern, den Substantiv-Berge zwischen Mensch und Landschaft türmen. Wie romantisch der Blick darauf sein darf und Faktensprache in der Poesie einen Ort finden kann, zeigen Marion Poschmann und Tanja van Hoorn am Umgang mit dem Unklaren, Verworrenen. Sinnliche Darstellung von Mannigfaltigkeit entwickle eine ganz eigene Erkenntniskraft. Dass in der Literatur „alle Dinge ich sagen können“, erleichtere den Zugang.

Beste Beispiele lassen sich in der vor neun Jahren begonnenen Reihe „Naturkunden“ nachlesen, deren Herausgeberin Judith Schalansky mit Matthes-&-Seitz-Verleger Andreas Rötzer über die Initialzündung durch Jean-Henri Fabre (1823–1915) spricht. Das Schreiben über Natur benötige Erzählformen, die sich nicht am Plot orientieren, um zu beschreiben, was passiert.

Dass Sprache zum Archiv wird, sind Marcel Beyer und Michael Hagner sich einig. Für Beyer bleibt sie aber eher Werkzeug als Aufbewahrungsort. Er erweitere die Welt, wenn er sie sprachlich zu fassen suche. So nutzen Angst und Erkenntnis mitunter den gleichen Weg: den der Wörter.

Info: Einen Stream der Veranstaltung gibt es auf Youtube.

Von Janina Fleischer