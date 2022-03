Leipzig

Ähnlich warm, wie die Sonne über den Augustusplatz strahlt, leuchtet gelb der Innenraum des MDR-Studios. Während vor den Eingangstüren noch glänzende Schuhe über den Teppichboden tippeln, reihen sich Tuschelnde mit neugierigen Blicken gegenüber den Orchesterplätzen ein: „Bitte, bitte, hier entlang, vorbei an den Kameras!“ Umherschwirrende bereiten sich unter Headsets und Masken, hinter leuchtenden Bildschirmen und Reglern für die Aufzeichnung vor.

In 40 Minuten erzählt und bespielt das MDR-Sinfonieorchester mit Philipp Lang am Protagonistenblaswerk „Die Abenteuer Der Kleinen Trompete“. Das Stück von Gründer des MDR-Kinderchor Hans Sandig (1914–1989) auf den Text von Inge Kalisch zählt zu den populärsten Musikproduktionen für Kinder und rotierte seit 1964 auf zahlreichen Plattenspielern in der DDR. Die „Klingende Instrumentenkunde“, wie Sandig es betitelte, entführt spielerisch und unbeschwert in die Welt des Orchesters.

Der Frack zappelt in Takt

Angeleitet von der klaren, munteren, bisweilen sogar rhythmischen Erzählstimme Tom Wlaschihas tauschen sich strahlende, begeisterte Blicke zwischen Publikum und Bühne aus. Der Schauspieler verharrt kaum hinter seinem Pult, treibt stattdessen als mimender Orchesterwart das Abenteuer voran. Der Dirigent Takeshi Moriuchi strahlt dem Publikum entgegen, bevor er seinem fröhlichen Gesicht zackige Bewegungen unterordnet, welche die Melodiediskurse anführen. Sein Frack zappelt im Takt der Komposition über die kleine, vorlaute, freche Trompete.

Die musikalische Reise lädt ein, die quirlige Freude des Blechblasinstruments zu folgen: Losgelöst von der Tubaträgheit, treibt es die Trompete zum zarten Schmelz der Streichinstrumente, um gemeinsam, unbefangen mit den Bratschen zu kichern. Die Blicke schweifen vorbei an der majestätischen Harfe, die das Aufeinandertreffen mit Eleganz überspielt, bevor die Triangel aus der Ferne grüßt und in kleinen, flinken Schritten dabei ist, die Flöten in hellen Tönen zu jagen. In ihrer Unaufhaltsamkeit und dank Paukenübermut fällt die Trompete ins Wasser. Geschwind wechselt die Farbe der leuchtenden Kulisse und taucht den Raum in Blau. Der Unfall schüchtert die Melodiefreuden nicht ein. Die kindlichen Erwartungen des Publikums werden angereichert mit lachenden Saxophonen oder den dröhnenden Schlaginstrumenten. Zuletzt finden alle Instrumente, die Klang und Namen haben, in regem Zusammenspiel zueinander.

Die klingende Klangkunde mit Unterhaltungswert ist wie gemacht für die Wissbegier der Heranwachsenden, die mit gespitzten Ohren lauschen und mit großen Augen im Konzertanschluss die Instrumente aus nächste Nähe erkunden. Lange hallt der laute Applaus im ausverkauften Saal nach.

Von Claudia Helmert