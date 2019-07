Leipzig

Bereits eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung stehen die treuen Fans wartend im Nieselregen vor dem backsteinernen Täubchenthal. Ihre Ausrüstung – Sneakers und Turnbeutel – könnten darauf schließen lassen, dass hier am Montagabend die Bundesjugendspiele starten. Es sind jedoch lediglich Mittzwanziger, die den unbequemen Fummel gegen tanztaugliche Konzertkleidung getauscht haben. Die irische Band Kodaline spielt eines ihrer wenigen Deutschlandkonzerte an diesem Tag in Leipzig und begeistert mit Charme, Talent sowie ein paar Brocken Deutsch: „Guten Abend, Lipsig“, ruft Sänger Steve Garrigan.

Mit alternativen Rockklängen, die vor allem durch ihren ruhig melancholischen Charakter den Start in die Woche zu einem guten machen, holen sie die Wärme in den Saal. Draußen fallen die Temperaturen, drinnen funkt die Musik wie ein langersehntes Lagerfeuer. Kann Neonlicht Gold schimmern? Ein feuriges Bühnenspektakel macht die hitzigen Klänge sichtbar.

Normalerweise hört der Ottonormalverbraucher die Musik der vier Iren, während die eigenen Lieblingscharaktere auf der Mattscheibe gerade ein Herz transplantieren oder sich von Vampiren küssen lassen. Die Musik der schlaksigen Rocker hat es nämlich am häufigsten als Soundtrack zu beliebten Serien und Filmen in die Mainstreammedien geschafft. Im Täubchenthal untermalen sie das Leben ihrer Fans, indem sie Geschichten musikalisch erzählen.

Grandioses Finale

Sie wirken wie vier nette Jungs von nebenan, die sich hin und wieder in der Garage treffen, um gemeinsam zu jammen. Ihre eingängigen Texte können die Leipziger natürlich auch ohne ihre Vorbilder nicht nur mitgrölen, sondern wie ein riesiger Chor einstimmig mitsingen. Lediglich das rhythmische Klatschen will nicht so ganz harmonisieren, wenn einzelne Nachzügler nicht wirklich vom Viervierteltakt ablassen wollen. Die Songs bauen sich akkumulativ auf: Erst wackelt das Knie ganz leicht, dann zittert es immer schneller und letztlich wird der Kopf anerkennend ganz plötzlich vom Nacken nach links unten geworfen. Die Musik aus den Verstärkern verlangt es einfach von der Menge. Wie choreografiert spürt sie jede Strophe mit geschlossenen Augen nach.

Sie sind ein eingespieltes Team: Gitarrist Mark Prendergast, Bassist Jason Boland und Drummer Vinny May ergänzen das Multitalent Garrigan wie ein Regenbogen das Nieselwetter vor der Halle. Der Frontmann schafft es jedoch auch mit wenig, ganz allein, er und seine Akustikgitarre, das Publikum mitzureißen. „’Cause you make my heart feel like it’s summer when the rain is pouring down”, singt er im Scheinwerferlicht, das die Sonne auf die Bühne bringt. Und der Saal stimmt ein: „You make my whole world feel so right when it’s wrong, that’s why I know you are the one.“

Dass ihr Publikum gar nicht genug von den vier Musikern bekommen kann, zeigt das grandiose Finale. Während die letzten Töne verklungen und die Jungs die Bühne unter tosendem Applaus schon längst verlassen haben, stimmt das Publikum das letzte Lied noch mal an; ganz ohne instrumentale Begleitung. Was können Kodaline dann noch anderes tun, als zurück auf die Bühne zu kommen und mit einem musikalischen Feuerwerk den Abend zu beenden? Der Saal schwimmt in Endorphinen und ein einstimmiges Summen erfüllt den Raum.

Von Lotta-Clara Löwener