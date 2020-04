König der Nebenrolle: Der Schauspieler Ernst-Georg Schwill ist tot

Leipzig

Er begann mit Hauptrollen – und wurde der König der Nebenrollen. Ein rundes Allerweltsgesicht. Ein runder Allerweltskörper. Eine abgerundete Allerweltssprache, wenn auch immer mal wieder gern mit Berliner Zunge. Über 200 Filme drehte Ernst-Georg Schwill in über 60 Jahren – und hatte selten viel Zeit zu zeigen, was er kann. „Hauptrollen können sich entwickeln“, hat er mal gesagt, „ Nebenrollen müssen sofort hundertprozentig da sein. Es gibt nur eine Chance.“

Die muss man nutzen. Die hat er genutzt. Wenn er auftauchte, blieb er im Gedächtnis. Wegen seiner Natürlichkeit. Ein Typ von nebenan. Streckenläufer oder Arbeiter, Chauffeur oder Diener, Soldat, Schaffner oder Koch. So hat er denn die kleinen Leute gespielt. Rauf und runter. Immer und immer wieder. Da war er glaubhaft. Da war er allemal er selbst. Ungekünstelt, geerdet, bodenständig und alltäglich.

Als 14-Jähriger in „Alarm im Zirkus“

Er war einer aus der seelisch beschädigten Generation der Kriegskinder. Der Vater noch 1945 gefallen, die Mutter 1946 gestorben. Nach der Tante kamen die Kinderheime. Er galt als schwererziehbar – bis Defa-Regisseur Gerhard Klein 1954 auf ihn setzte. Da war der gerade 14-jährige Ernst-Georg Schwill jener Westberliner Junge Max, der den Raub von Pferden aus Ostberlin verhindert („Alarm im Zirkus“).

Er wurde Kohle, der Straßenjunge mit der großen Klappe, der daheim vom Vater verprügelt wird („ Berlin – Ecke Schönhauser“), der lässige Westberliner Strups („Eine Berliner Romanze“), Knispel, der flapsig-flotte Arbeiter aus der Sportbrigade („Maibowle“, „Silvesterpunsch“), der schüchterne Abiturient Dieter („Die aus der 12b“), der lustige Wachtmeister Löffelholz („Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“), der Schiefergruben-Malocher Mäcki („Das Rabaukenkabarett“) und der Deutsche Willi im Spanien-Western „Fünf Patronenhülsen“.

Rainer in „Sie nannten ihn Amigo“

Allerdings blieb wohl keine Rolle einer ganzen Generation so stark in der Erinnerung wie sein 15-jähriger Rainer, der in der Nazizeit einen politischen Flüchtling versteckt („Sie nannten ihn Amigo“), erst im KZ, dann – peinlicherweise – auf einem NVA-Panzer landet.

Auch wenn sich Rolle an Rolle reihte, Schauspieler wollte Ernst-Georg Schwill, der nach der 8. Klasse die Schule verließ, nicht werden. Erst stand Autoschlosser auf dem Berufsplan, dann Kameramann. So lernte er im Defa-Kopierwerk Filmfotograf, zusammen mit Gernot Roll („Buddenbrooks“), landete dann jedoch auf der Filmhochschule in der Schauspielklasse.

Danach Defa-Darsteller-Ensemble, Bühnenerfahrung am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater, freischaffend und ab 1970 Fernseh-Ensemble (sein Buckel in der „Märkischen Chronik“ blieb im Gedächtnis). Er hatte reichlich und gut zu tun.

Kriminaltechniker im Berliner „ Tatort “

Das setzte sich nach der Wende fort. Startschwierigkeiten gab es, aber ab irgendwann lief es wie zuvor: jede Menge Nebenrollen, meist ein Drehtag, bei Glück ein paar mehr. Von Andreas Dresens „Raus aus der Haut“ über „Deutschlandspiel“ bis zum MDR-Zweiteiler „Der Turm“, zwischendurch immer wieder auch Kino („Good bye, Lenin“, „Sushi in Suhl“).

Ernst-Georg Schwill als Kommissar Lutz Weber (r.) im Berliner „Tatort“ mit Dominic Raacke (alias Kommissar Ritter) und Boris Aljinovic (alias Kommissar Stark, v.l.). Quelle: Robert Schlesinger/dpa

Bundesweit populär wurde er ab der Jahrtausendwende als Kommissar Lutz Weber, Kriminaltechniker im Berliner „ Tatort“ von 1999 bis 2013 (32 Fälle. Der dritte Mann neben Dominic Raacke und Boris Aljinovic). Aufregung gab es 2006, als Ernst-Georg Schwill als IM Jacob (1964 bis 1973) und IM Max (1983 bis 1989) enttarnt wurde. Was er heftig abstritt, da eine Stasi-Akte nie auftauchte. Gearbeitet haben soll er für die Spionageabwehr, angesetzt unter anderem auf den Reuters-Korrespondenten in Ostberlin.

Seine letzte Szene hatte Ernst-Georg Schwill im Eiskunstlauf-Drama „Die Anfängerin“ (2017). Ein Kurzauftritt. Er sei, sagte er mal, kein Klinkenputzer, auch „kein charmanter Typ“. Zwei Erinnerungsbücher hat Ernst-Georg Schwill, der mit seiner Ehefrau in Zernsdorf bei Berlin lebte, in den letzten Jahren noch geschrieben. Am Donnerstag ist er gestorben, zehn Tage nach seinem 81. Geburtstag.

Von Norbert Wehrstedt