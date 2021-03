Kollektives Weiterdenken: „Neue Heimat“, das erste Album von Werner Neumanns neuem Leipziger Trio Wenet

Leipzig

Was macht der Leipziger Werner Neumann ohne Live-Konzerte? Er komponiert, probt, lässt sich von Neuem inspirieren, unterrichtet weiter, macht Videos und wartet auf bessere Zeiten. Als Lehrender an diversen Hochschulen, Studiendekan in Leipzig, Gitarrenprofessor und Autor einer Gitarrenschule hat sich der Mann des Jahrgangs 1964 um die nächste Generation verdient gemacht.

Wenet Neue Heimat Quelle: Label

Mit Anke Engelke, Max Mutzke und dem Frank Zappa-Kompagnon Napoleon Murphy Brook stand Neumann auf der Bühne, bei der Harald Schmidt Show und lange Jahre in der Band von Wolf Maahn. Er mag diese Vielfalt, wobei sich mit den Jahren seine Präferenzen in Richtung Jazz verschoben haben. Als musikalischer Aktivposten in der sächsischen Musikmetropole und höchst agiler Netzwerker belebt er das Geschehen zwischen Locations, Musikern, Hochschule und Jazzclub. Der Lehrer ist auch ein Lernender geblieben. Und so arbeitet er als Überzeugungstäter an vielen Stellen daran, dass Jazz auch eine Musik für die nächste Generation wird.

Nett und vernetzt

So ist es nur folgerichtig, wenn er sich in seinen Bands gern mit jüngeren Musikerinnen und Musikern umgibt. Das Trio „No Kissing“ und das Quartett „BabY BoOmer“ sind nur zwei exzellente Beispiele dafür und für seine Tun als Motor der Leipziger Szene. Und nun zählt dazu auch seine jüngste Band „wenet“ mit dem Schlagzeuger Tom Friedrich und Steffen Greisiger an der Orgel. „Neue Heimat“ heißt jetzt die erste CD der drei, die in ihrem Bandnamen, der sich von Werner Neumann Electric Trio herleitet, auch das Nette ihres Wesens und die Vernetztheit mitklingen lassen.

Orgeltrios durchziehen punktuell die Jazzgeschichte und taugen wunderbar fürs Zwischenreich aus Jazz und Rock. Gerade kann man sich verblüffen lassen von einer nun wirklich nicht erwartbaren Zusammenarbeit der Hammond-Jazz-Ikone Lonnie Smith mit Iggy Pop auf Blue Note („Breathe“). Verblüffen lassen aber kann man sich auch von dieser neuen Band aus Leipzig. Weil es Spaß macht, dieser Musik zu folgen. Weil sie die lange Geschichte dieses Formats mit- und weiterdenkt von Wes Montgomery bis zu John McLaughlin, von Jon Lord bis George Benson und wer sonst noch alles die Orgel schnaufen und den Bass ersetzen ließ.

Gitarren-Renaissance

Acht Stücke des Bandleaders und eins vom Organisten Greisiger reiht die CD, auf der Werner Neumann aktuell eine neue Heimat findet. Sie entstammen sehr unterschiedlichen Inspirationsquellen mit ihren Spurenelementen von Radiohead, Jazz, Strawinsky, Volksweise und Lagerfeuergitarre. Europäische Musik wächst da aus den amerikanischen Wurzeln, und das alles fügt sich gut in den Trend, dass seit Jahren die Gitarre im Jazz eine unverhoffte Renaissance erlebt.

Neumann mag es, wenn die Stücke songorientiert bleiben, ohne dass er sich dabei an der muskelspielerischen Kraftmeierei vieler Rockgitarristen orientieren müsste. Er dient der Sache, und die Sache ist die Band mit ihrem kollektiven Weiterdenken einer langen Geschichte.

Hintersinniges für Kopf und Beine

Der Schlagzeuger Tom Friedrich ist mit dem Quartett „Perplexities on Mars“ auf den letzten Leipziger Jazztagen mit dem Jazznachwuchspreis ausgezeichnet worden. Mit seiner dezent dienenden Spielweise gibt er hier eine sichere Basis, auf der er demonstriert, wie exquisit auch Zurückhaltung sein kann. Steffen Griesiger arbeitet gern auch für Theater, Ballett und Film, weil er das Rhapsodische mag und dramaturgische Rahmen, innerhalb derer er weiß, wann er zur Stelle sein muss.

Hintersinnige Musik für Kopf und Beine macht diese Band, die auch in der Tradition des Jazzrocks der siebziger Jahre steht, ohne ihn schlicht zu reanimieren. Die Geschichte ist weitergegangen seither. Wie fast immer bei Werner Neumann zwinkert auch Frank Zappa aus seinen Stücken, der für ihn der große Fusionierer der Genres schlechthin ist mit immer neuen Gedankenblitzen. Die verhelfen auch der Musik von wenet zu unverwechselbarer Richtung und Kontur. Das Trio steht in den Startlöchern für hoffentlich bald wieder stattfindende Clubkonzerte. Mit dieser CD kann man sich schon mal Lust darauf machen.

Wenet: Neue Heimat. Lakeland Records/Bandcamp

Von Ulrich Steinmetzger