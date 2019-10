Komik korrekt, Kapitalismus kaputt: Andreas Thiel zeigt in Leipzig die Grenzen des Humors

Leipzig

Um das mit den Haaren gleich zu klären: Den bunten Iro trägt Andreas Thiel, damit sein Wellensittich weiß, „wer der Herr im Hause ist“. So hat er das am Lachmesse-Eröffnungsabend begründet. Als Schweizer Kabarettist ist er Teil der Ehrengast-Delegation.

Ein Gastland gibt es zum ersten Mal, der Thiel war schon öfter da. Von den Zuschauern in der Pfeffermühle kennen ihn dennoch einige noch nicht, wie er zu Beginn ermittelt. Am Ende klatschen alle zwei Zugaben herbei.

„Kulturelles Schmiermittel“

„Der Humor“ heißt das Programm. Und der Humor kennt viele Formen. Das zeigt sich bei einem Satirefestival ebenso wie im deutschen Fernsehen und in der religiösen Praxis. Buddha beispielsweise lächelt. Was als bizarr, grotesk, absurd, blasphemisch oder verletzend wahrgenommen wird, in welchem Verhältnis Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schadenfreude, Galgenhumor und Poesie zueinander stehen, hat mit Orten und Zeiten zu tun. Und mit Sprache als „kulturellem Schmiermittel“, wie Thiel es nennt.

Der Kabarettist präsentiert sich als liberaler „oder eher libertärer“ Vegetarier, der Sekt trinkt, meditiert und Humorlosigkeit vorführt, wenn er sie zurückführt auf Historisches. Hin und wieder imaginiert er einen Widerpart, doch lieber führt Thiel Gedanken spazieren. Der Anzug sitzt dabei wie die Frisur.

Kurzgeschlossen

So kommt er in entspannter Plauderei vom Terrorismus über das Schweizer Parteien-System und den Nahen Osten zu den Glücksversprechen des Kapitalismus und Bestattungsritualen am Ganges. Die Komik ergibt sich aus dem Kurzschließen von Parallelen und Schlussfolgerungen.

Kapitalismus, sagt Thiel, „funktioniert nur, weil die Menschen unzufrieden sind mit dem Kapitalismus“. Politiker sind „die einzige Minderheit, die behauptet, sie würde die Mehrheit vertreten“. Politische Korrektheit ist für ihn noch immer ein „Synonym für Humorlosigkeit, die eine Schwester er Intoleranz ist und die Tante des Rassismus“.

Humor ? Kein Witz!

Andreas Thiel, 1971 in Bern geboren, stammt aus einer Familie deutscher und österreichischer Einwanderer, jüdisch die einen, katholisch die anderen. Damit sind ihm schon drei verschiedene Erwartungen an eine Pointe vertraut: Bei deutschen Humoristen stehe sie am Schluss, in Österreich zwischen den Zeilen, bei den Schweizern müsse gar keine sein – dort genüge es, wenn ein Witz gut anfängt.

Wäre das mit dem Humor so einfach wie mit dem Witz, hätten Satiriker mehr zu lachen. Einen Witz kann man verstehen, Humor muss man mitbringen. Und Satire ist als Haltung eine Frage der Moral. Thiel sieht den Satiriker als „Kieselstein in der Dachrinne, der nachts bei Regen träumt, er sei ein Fels in der Brandung“. Er selbst serviert Humor als Denkaufgabe, von der das Lachen erlöst.

Premiere zur Lachmesse: „Ihr Standort wird berechnet" Michael Feindler (30) ist Lachmesse-Preisträger, konkret: Gewinner des Kupferpfennig-Wettbewerbs 2014. Nun kommt er mit neuem Solo zur Lachmesse, feiert sein Programm „Ihr Standort wird berechnet" im Academixer-Keller Premiere. Die Vorpremieren liefen in Nestern wie Hannover, Göttingen und Berlin, der Neuleipziger weiß, was er der Wahlheimat schuldig ist. Seine Kindheit und Jugend verlebte der Gründer des Kabaretts Notbremse, Bücherschreiber, Poetry Slammer sowie „Spätzünder" (bis 2014 in der Dresdner Herkuleskeule) in Wuppertal, die Studienzeit in Berlin. Jetzt ist er hier und verbreitet Optimismus – unter all jenen, die daran glauben, dass man mit Hilfe sprachlicher Verdichtungen eine auseinanderbrechende Welt zusammenhalten kann.

Von Janina Fleischer