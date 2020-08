Leipzig

Lisa Eckhart hat als Poetry-Slammerin begonnen und ist als Kabarettistin groß geworden. Dafür hat die Österreicherin eine Kunstfigur geschaffen: Lisa Eckhart. Geliebt, geachtet und bejubelt wird sie für die Kunst zu provozieren. In ihrem Fall heißt das: etwas zu zeigen. Zustände nämlich, Symptome und Mechanismen.

Sie spricht in ihren Programmen, wie derzeit „Die Vorteile des Lasters“, und tagesaktuellen Beiträgen kabarettistischer TV-Formate, wie „Mitternachtsspitzen“ oder „Nuhr im Ersten“, über Verhaltensweisen, Stereotype und Ressentiments.

Problemfall: Humor

Zu ihren Mitteln gehören Überhöhung und Zuspitzung im Dienst von Klartext. Ihr das in einem Fall als Antisemitismus auszulegen, verweist auf ein grundsätzliches Problem in Deutschland, das Problem mit intelligentem Humor. Da kommen Comedy, Satire und Bütt in einen großen Topf, aus dem sich jeder fischt, was möglichst wenig schmerzt.

Wenn’s doch mal wehtut, schlagen Türen. So wie jetzt in Hamburg. Dort war Lisa Eckhart zu einem Literaturwettbewerb geladen, um aus ihrem Roman-Debüt „Omama“ zu lesen. Den Veranstaltungsort „Nochtspeicher“ haben Androhungen von Protest und Gewalt erreicht, und so wurde die Autorin ausgeladen.

Erkenntnisverweigerung

Vorausgegangen war im Frühjahr ein Shitstorm, der in Inhalt und Sprache unter die Gürtellinie zielte. Obenrum bezog er sich auf den„Mitternachtsspitzen“-Auftritt 2018, in dem Eckhart als Kommentar zur „#MeToo“-Debatte Vorurteile und Schwiemeligkeiten aufs Korn nimmt. Gedanken, die Menschen an sich selbst nicht mögen und darum anderen nachtragen – eine Erkenntnisverweigerung, die das verstehende Lesen und Hören von Satire erschwert.

Die Kunstfigur Lisa Eckhart sagt auf der Bühne Ich. Schon das wird missverstanden. Sie kann vollständige Sätze bilden, die auf eine Pointe nicht zulaufen, sondern sie enthalten. Was sie nicht bietet, sind Belehrerungen im Dienst der Aufklärung mit den Mitteln des Rechthabens.

Eckharts Texte provozieren, sie sind unbehaglich und böse. Das nicht hören zu wollen, kann jedem passieren. Sie anderen vorzuenthalten und damit eine Künstlerin zum Schweigen bringen zu wollen, ist feige, eine Feigheit vor sich selbst.

