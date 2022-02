Leipzig

Die Leipziger Buchmesse 2022 findet nicht statt. Als Grund, sie ein drittes Mal ausfallen lassen zu müssen, gilt erneut auch die Corona-Pandemie. Doch etwas Entscheidendes ist neu: Der Zusammenhalt in der Branche fehlt. Ist auf der Strecke geblieben in den Monaten zermürbender und zum Teil kulturfeindlicher Pandemie-Politik.

Bei der Absage im März 2020 gab es weder Erfahrungen noch Konzepte. 2021 machten die anhaltende Corona-Pandemie, die geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Reisebeschränkungen einen Strich durch die Hoffnung. Diesmal aber haben der Freistaat Sachsen und die Leipziger Messe abgewogen und signalisiert: Es kann und darf funktionieren.

Das Buch ist gleichermaßen Ware wie Kulturgut

Natürlich schützt ein Bekenntnis zum Sonnenschein nicht vor Regen. Natürlich weiß niemand genau, welche Inzidenz- und Hospitalisierungszahlen Mitte März die Maßnahmen bestimmen. Und natürlich gab es nur zwei Möglichkeiten: Eine Buchmesse mit Einschränkungen – oder keine Buchmesse. Und so zeigt sich, was Deutschland abhandengekommen ist: Das Selbstbewusstsein im Umgang mit Unsicherheiten. Denn diesmal sprangen Verlagsgruppen ab wie Penguin Random House, zu der unter anderem C. Bertelsmann, DVA, Heyne, Luchterhand und Knaus gehören. Die Holtzbrinck Buchverlage mit Rowohlt, S. Fischer und Droemer Knaur.

Die Frankfurter Buchmesse hat im Herbst mit einer Beschränkung auf 25.000 Besucher pro Tag gewiss nicht nur Freude bereitet. Viele Verlage erreichen ihr Publikum längst auch auf digitalen Wegen. Und der Wunsch nach Verlässlichkeit gilt einem nicht zuletzt wirtschaftlich gehaltenen Versprechen. Nur ist das Buch gleichermaßen Ware wie Kulturgut, bietet die Leipziger Buchmesse mehr als Regale, um Neuerscheinungen darin aufzureihen. Sie ist mit ihrer Vielzahl an Veranstaltungen im Rahmen des Festivals „Leipzig liest“ ein Scharnier zwischen Politik und Kultur. Sie bietet Raum für Debatten, in denen Verunsicherungen aufbrechen, wo es nottut, und Vergewisserungen verbinden, wo es guttut.

Kommunikation verliert sich zwischen Vernunft und Trotz

Nun fehlen den Verlagen, fehlen den Autorinnen und Autoren, fehlt dem Publikum eine Chance zum Diskurs. Wie die Gesellschaft mit und nach der Pandemie zu neuen Zielen findet, ist auch eine Frage der Kommunikation. Die aber verliert sich zwischen Vernunft und Trotz, steht der Ermüdung näher als dem Aufbruch und der Einseitigkeit näher als der Vielfalt.

Wird Widerspruch mit Widerstand verwechselt, hätten Begegnungen helfen können. Doch in Erwartung des Schlimmsten sind die Erwartungen an das Normale, an gemeinsames Denken verschüttet unter Vorsicht und Verzicht. Kulturelles Verantwortungsgefühl gehört zu den Verlustmeldungen nach Monaten einer Corona-Politik, die Wagnis gegen Angst ausspielt.

Von Janina Fleischer