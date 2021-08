Leipzig

Sachsens Ministerpräsident stößt wieder vor: Statt der 3G- soll künftig die 2G-Regel für Großveranstaltungen gelten, falls die Infektionszahlen wieder steigen. Und das werden sie. Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, sollen dann draußen bleiben. Argumente lassen sich auf beiden Seiten zur Genüge finden: Zwei-Klassen-Gesellschaft und sinkende Besucherzahlen hier, Gesundheitsschutz und Sicherheitsgefühl da.

Das verstellt aber den Blick auf das eigentliche Problem: die stagnierende Impfbereitschaft. Während wir in Europa auf einem Überangebot an Dosen sitzen, herrscht etwa in Afrika nach wie vor Mangel. Das könnte uns auf die Füße fallen, Stichwort: Mutationen. Es offenbart auch erneut, wie verschwenderisch die sogenannte Erste Welt mit ihrem Wohlstand ist.

Schub für Impfkampagne bitter nötig

Michael Kretschmer will mit seinem Vorschlag – der wohl nicht durchkommen wird – der Impfkampagne wieder Schub verleihen. Dieser ist leider bitter nötig, auch wenn allein die Aussicht, bei einer Infektion wohl nicht im Krankenhaus zu landen, eigentlich Anlass genug sein sollte, um sich piksen zu lassen. Manche brauchen offenbar trotzdem einen Schubs. Positive Anreize und drohende Einschränkungen gehen dabei Hand in Hand.

Wer sich dann auf Dauer dennoch nicht impfen lässt, macht dies mit Vorsatz – und gefährdet dadurch nicht nur jene Risikofälle, die sich im Gegensatz zu den Verweigerern gar nicht impfen lassen können. Ein vorübergehender Ausschluss solch Uneinsichtiger aus bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens unserer Solidargemeinschaft ist da ein valides Mittel.

Von Christian Neffe