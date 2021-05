Leipzig

Eigentlich ist es kein Zustand. Der Verleger Kurt Wolff hat es zu seiner Zeit so auf den Punkt gebracht: „Am Anfang war das Wort und nicht die Zahl.“ In diesen Tagen aber definieren Zahlen die Gefahr und diktieren die Maßnahmen. Wegen zu erwartender Inzidenzwerte wurde die Leipziger Buchmesse zunächst von März auf Mai verlegt und dann ganz abgesagt. Das sonst die Präsenz in den Messehallen begleitende Festival „Leipzig liest“ kann zum Glück stattfinden, als Extra-Ausgabe bietet es nun ein paar hundert Veranstaltungen. Und „extra“ steht für „trotzdem“ wie für „anders als sonst“.

Zum einen gibt es neue Orte. Wer kann, zieht vor die Tür, also hinters Haus, in Gärten, Höfe oder auf die Bühne im Clara-Zetkin-Park. Das „Blaue Sofa“ steht nun in der Kongresshalle, sendet aber digital. Zum anderen sind es weniger Autorinnen und Autoren, die nach Leipzig kommen, was die Entscheidung nicht leichter macht. Zum dritten dominiert die Beschränkung. Inzidenz hin, frische Luft her – Stühle sind locker gestellt, Zuschauerzahlen eingeschränkt, Anmeldungen nötig, gültige Tests oder Impfnachweise sowieso.

Freiheit fühlt sich anders an. Oder liegt sie genau darin, die Möglichkeiten zu nutzen, sich Kultur zu erkämpfen? Zu sagen: Das ist es mir wert für den Geist, für Ideen, das Gemeinschaftliche. „Leipzig liest extra“ ermöglicht es, dem von der Pandemie erzwungenen Stillstand etwas entgegenzusetzen, was über den Tag hinausweist. Und über Zahlen.

Von Janina Fleischer