Leipzig

Es fällt in diesem Jahr besonders schwer, Weihnachts- und christliche Heilsgeschichte mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen: Warum nur schickt Gott seinen Sohn, lässt ihn via Jungfrauengeburt unter uns kommen, ans Kreuz schlagen, auferstehen von den Toten – alles mit dem Ziel, uns zu erlösen? Und dann wirft er ein Übel nach dem anderen über die Menschheit.

Wer glaubt und in diesen Tagen um ein Leben ringt, wer Verwandte oder Freunde verloren hat, muss unmenschlich viel Gottvertrauen besitzen, um die Gewissheit nicht zu verlieren, am Ende werde alles noch gut. Und wer nicht glaubt, sieht alle Zweifel an diesen Corona-Weihnachtsfeiertagen bestätigt. Was schließlich soll das für ein Gott sein, der sogar die Gottesdienste verhindert, in denen Menschen seine Nähe suchen? Was im Angesicht einer Pandemie übrigens für alle Götter gilt, fürs ganze globalisierte Pantheon, das weite Spektrum atheistischer Hilfsreligionen inbegriffen.

Und doch liegt beim Kind im Stall der Schlüssel zum Weihnachtsfest und der Grund, aus dem auch Atheisten sich seinem spirituellen Zauber nicht entziehen können: Wenn ein Gott seinen Sohn schutzlos am unteren Ende der sozialen Leiter in eine Welt wirft, in der das Gute eher die Ausnahme ist als die Regel, ist dies für jeden, der glaubt, ein Beweis rückhaltloser Liebe. Und wer nicht glaubt, muss sich doch eingestehen, dass der Humanismus nie in ein schöneres, ein anrührenderes Bild gegossen wurde als in das der Krippe, die in diesen Tagen in so vielen Zimmern steht, in denen Gott sonst nicht wohnt.

Sie zeigt uns: Der Mensch steht im Zentrum dieses Glaubens. Jeder einzelne, jeder noch so kleine, so unbedeutende – denn kein Mensch ist unbedeutend. Würde jeder danach handeln, die Welt wäre eine bessere. Dass dem nicht so ist – wir lesen es täglich in der Zeitung, wir sehen es auf der Straße, wir erfahren es am eigenen Leibe. Aber es liegt an uns – an allen, und seien sie noch so klein und unbedeutend.

„Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht“, schrieb Gott den ersten Menschen ins Stammbuch, respektive ins erste Buch Mose. Wir haben uns nach Kräften danach gerichtet – dabei allerdings aus dem Auge verloren, dass er keineswegs gesagt hat, er übernehme die Verantwortung für all das, was wir in seinem Namen anrichten.

So ungeschützt er vor über 2000 Jahren ein Kind in Betlehem in eine Krippe warf, so rückhaltlos hat er uns auch die Schöpfung ausgeliefert. Die Verantwortung für sie trägt jeder für sich selbst. Aber bewahren können wir sie nur gemeinsam. Derzeit sieht es nicht so aus, als würde es uns gelingen. Doch Weihnachten steht für die Hoffnung. Und wenn auch nur wenige diese notgedrungen besinnlichen Feiertage nutzen, wieder zur Besinnung zu kommen, dann wird es auch in diesem Jahr ein frohes, ein gesegnetes Fest.

Von Peter Korfmacher