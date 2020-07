Leipzig

Die erste Installation bestand aus einer Figur, die der Kunststudent Dennis Josef Meseg Ende April vor der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn aufstellte, „als Mahnmal für die fehlenden Studenten“. An der privaten Uni studiert der 41-Jährige Bildhauerei. Inzwischen sind es 111 Schaufensterpuppen, alle mit Flatterband umwickelt, mit denen er durch Deutschland tourt. Am Freitag besucht er mit seiner Installation „It is like it is“ den Leipziger Augustusplatz, am Samstag ist er damit auf dem Dresdner Altmarkt. Vor dem Berliner Reichstag war er schon, auf der Kölner Domplatte und dem Jungfernstieg in Hamburg, zuletzt in Rheda-Wiedenbrück, an der Tönnies-Fleischfabrik.

Panoptisch-versehrte Gesellschaft

Es ist wie es ist. Aber wie ist es denn? Meseg versteht seine Arbeit als ein Angebot, darüber nachzudenken, was das Coronavirus mit uns allen gemacht hat. Eine panoptisch-versehrte Gesellschaft hat sich da vor dem Mendebrunnen breitgemacht: Manchen Puppen fehlt ein Arm, ein Bein oder gar der Kopf. Einige sitzen auf Bänken. Auch Kinderfiguren sind dabei und Hunde. Eine hält ein Baby im Arm. Das Flatterband macht sie alle gleich, tilgt Individualitäten, die auch Schaufensterpuppen haben. Das, so Meseg, gelte auch für das Virus, das die Gedanken beherrsche und Menschen vereine „in ihrer Angst, ihren Verlusten, ihrer Einsamkeit und Not“.

Zur Galerie 111 Schaufensterfiguren hat der Künstler Dennis Josef Meseg auf den Leipziger Augustusplatz gestellt. Hier ein Blick auf die Installation

Es klingt etwas pathetisch, was der unternehmungslustige Kunststudent da erzählt, aber irgendwie geht es auf. Man darf diese Kunst barrierefrei, volkstümlich nennen. Meseg will keine Deutungen vorschreiben. In Leipzig, die 28. Station auf dieser etwas anderen Deutschlandreise, erzielt das „Mahnmal“ sofort viel Aufmerksamkeit. Leute fotografieren sich zwischen den Puppen, setzen sich, plaudern mit dem Künstler und seinen Mitarbeitern, die meisten sind Kommilitonen. Er finanziere das Projekt privat, „mit meinem ersten Leben“, sagt er. In diesem sei er Mediengestalter, betreibe eine Agentur. Im zweiten wolle er etwas mit Händen gestalten, daher das Studium der Bildhauerei, aus dem der mobile Skulpturenpark hervorging.

Ein Syrer brach in Tränen aus

Die Reaktionen darauf seien höchst unterschiedlich, reichten von tiefer Rührung bis zu blanker Zerstörungswut. In Brühl, berichtet der in Wesseling bei Köln lebende Meseg, habe ein Frauenchor zwischen den Puppen gesungen, woanders hätten spontane Performances stattgefunden. Ein Syrer sei in Tränen ausgebrochen. „Er fühlte sich an den Krieg in seiner Heimat erinnert.“ Einen Krieg, der Seelen und Körper verstümmelt. Tief ergriffen seien die Leute vor allem am Anfang gewesen, als die Geschäfte geschlossen hatten und die Botschaft der deformierten Puppen, die eben noch bunte Kleider präsentierten, auf der Hand lag.

Tatsächlich erzählt deren Geschichte vielleicht am meisten über die Zeit, in der sie stehen. „Sie stammen fast alle aus der Karnevalsabteilung eines Ladens für Hobbybedarf in Bonn“, erzählt der Künstler. „Das Geschäft musste zumachen. Die Puppen waren arbeitslos.“ Eine Verlustanzeige. Es wird nicht die letzte sein.

Von Jürgen Kleindienst