Komponist und „Sängervater“: Siegfried Matthus ist mit 87 Jahren gestorben

Rheinsberg/Stolzenhagen

Mehr als 600 Kompositionen sind ihm zu verdanken, darunter 14 Opern, über 60 große Orchesterwerke, zahlreiche Kammermusiken, Ballettszenen und Filmmusiken wie für „Wege übers Land“. Jetzt ist der Komponist Siegfried Matthus, der das Musiktheater der DDR maßgeblich prägte, gestorben – am Freitag im Alter von 87 Jahren nach längerer schwerer Krankheit im Beisein seiner Ehefrau Helga in Stolzenhagen bei Berlin.

Matthus wurde am 13. April 1934 im damaligen Ostpreußen geboren. Nach Flucht und Vertreibung lebte er in Brandenburg und Berlin. Er studierte an der Berliner Musikhochschule und war dort Meisterschüler bei Hanns Eisler. 1964 kam er an die Komische Oper Berlin, wo er mit Götz Friedrich und Harry Kupfer zusammenarbeitete.

Schon zu DDR-Zeit international anerkannt

Matthus, der seine erste Oper mit 27 Jahren schrieb, erwarb sich schon zu DDR-Zeiten auch international große Anerkennung. 1979 brachte die Dresdner Staatskapelle sein Werk „Responso“ vor den Vereinten Nationen in New York zur Aufführung. Mit der Oper „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ wurde 1985 die Dresdner Semperoper wiedereröffnet. Über 20 Mal wurde seine Oper „Judith“ nach der Uraufführung 1985 an der Komischen Oper Berlin aufgeführt.

Mit Rheinsberg, wo er 1952 sein Abitur abgelegt hatte, verband ihn eine enge Beziehung. Seine Vision nach der Wende war, den im Schloss einst von den Preußenprinzen Heinrich und Friedrich geschaffenen Ort der Musen wieder aufleben zu lassen. In der Kammeroper bewerben sich noch heute alljährlich junge Sänger aus aller Welt um eine Teilnahme. Die Karrieren führen sie dann später oft an internationale Opernhäuser. Siegfried Matthus nennen sie ihren „Sängervater“.

Die von ihm geschaffene Struktur eines Opernfestivals, das den Gedanken professioneller Aufführungen im historischen Rahmen des Schlossensembles mit der Fortbildung verbinde, habe sich in glücklicher Weise bewährt, betonte Georg Quander, Künstlerischer Direktor der Musikkultur Rheinsberg, in einer Mitteilung. Der Festspielidee habe Matthus ein Alleinstellungsmerkmal im internationalen Festspielreigen verliehen.

Für die Weihe der Dresdner Frauenkirche

In den Jahren an der Kammeroper schuf Matthus auch selbst weitere Opern. Dazu zählen „Kronprinz Friedrich“ oder „Effi Briest“, die 2019 am Staatstheater Cottbus uraufgeführt wurde. Für die Einweihung der Dresdner Frauenkirche 2005 komponierte er das „Te Deum“. 2009 wurden im Gewandhaus „Neun sinfonische Intermezzi zu Schillers ‚Ode an die Freude‘“ uraufgeführt, ein Auftragswerk des Akademischen Orchesters Leipzig. Sein „Schweriner Konzert“ entstand zum 450-jährigen Bestehen der Mecklenburgischen Staatskapelle. Darüber hinaus schrieb er Werke für die Salzburger Festspiele, für die Manhattan School in New York sowie für viele weitere Orchester und Institutionen.

Gemeinsam engagiert für die musikalische Weihe der Dresdener Frauenkirche 2005: Siegfried Matthus (r.) und Dirigent Kurt Masur. Beide verband eine enge Freundschaft. Quelle: Oliver Killig/dpa

„Alle diese Aufträge haben mich ganz speziell gefordert“, sagte der Komponist in einem Interview. „Ich habe mich bemüht, den einzelnen Erwartungen gerecht zu werden. Allerdings war es auch ein enormer Anspruch für mich, zur musikalischen Weihe eines so geschichtsträchtigen Gebäudes wie der Frauenkirche ein ‚Te Deum‘ zu schreiben. Ich bat Kurt Masur um die Dresdner Uraufführung, das Stück ist dann mit großem Erfolg auch in den USA sowie im Königsberger Dom aufgeführt worden, was mich sehr berührt hat.“

Enge Freundschaft mit Kurt Masur

Mit dem langjährigen Leipziger Gewandhauskapellmeister Masur (1927–2015) verband ihn eine enge Freundschaft. „Das ist eigentlich viel mehr als eine Künstlerfreundschaft. Ich erinnere mich an viele Gastspielreisen mit der Dresdner Philharmonie oder dem Leipziger Gewandhausorchester, die ich mit einer Komposition von mir im Programm begleiten durfte, und werde nie vergessen, wie Kurt Masur an jedem Konzertabend um den Erfolg unerbittlich gekämpft hat.“

Warnend kämpfte Matthus gegen den Verlust von Kunst und Kultur: „Die Tendenzen zum Abbau dieser Traditionen sind alarmierend. Wir verlieren damit eine kulturelle Identität unserer Nation und können, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, sehr schnell zu einem musikalischen Entwicklungsland werden.“

Der Freundeskreis Kammeroper Rheinsberg ist sich sicher, dass seine Musik weiterleben wird. „Durch die Musiker und Sänger, die sie freudvoll interpretieren, durch die Zuhörer, deren Herzen sie erreicht.“

Von Gudrun Janicke, Michael Ernst