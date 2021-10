Komponist und langjähriger Leipziger Opernintendant Udo Zimmermann gestorben

Leipzig/Dresden

Der Dresdner Komponist und langjährige Leipziger Opernintendant Udo Zimmermann ist tot. Er starb in der Nacht zum Freitag nach langer schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt im Alter von 78 Jahren. „Er ist friedlich eingeschlafen“, sagte seine Witwe. Der Künstler litt seit Jahren an einer seltenen neurodegenerativen Erkrankung. Zuletzt konnte der Maestro, der stets auch für eine angemessene Finanzierung der Kultur stritt, Musik nur noch hören.

Zimmermann wurde am 6. Oktober 1943 in Dresden geboren, sang als Kruzianer im berühmten Dresdner Kreuzchor. Er studierte in seiner Heimatstadt Komposition und Gesang, war später Assistent bei dem Berliner Regie-Meister Walter Felsenstein. 1970 wurde er Dramaturg an der Dresdner Staatsoper, 1974 gründete er das „Studio Neue Musik“, aus dem 1986 das Zentrum für zeitgenössische Musik hervorging.

Unter Zimmermann war die Oper Leipzig „Opernhaus des Jahres“

Von 1990 bis 2001 war Zimmermann Intendant der Oper Leipzig, die unter ihm zum Uraufführungstheater und mehrfach prämiert wurde. In der Spielzeit 1992/93 wurde die Oper Leipzig in der Zeitschrift „Opernwelt“ als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet.1997 bis 2011 verantwortete der Künstler zudem die Reihe musica viva beim Bayerischen Rundfunk, wo er zahlreiche zeitgenössische Werke zur Uraufführung brachte.

Bedeutender Komponist

Zimmermann schrieb mehrere Opern. Die „Weiße Rose“ (1986) über die Geschwister Scholl hatte internationalen Erfolg. Mit fast 200 Produktionen ist sie seit ihrer Uraufführung eine der meistgespielten zeitgenössischen Opern. „Levins Mühle“ nach dem Roman von Johannes Bobrowski wurde 1973 im Großen Haus des Staatstheaters Dresden uraufgeführt. Zimmermann komponierte insgesamt fünf Opern, Vokalsinfonik und Werke für Kammerensemble, dirigierte namhafte Orchester wie die Wiener Philharmoniker, die Wiener Symphoniker oder die Staatskapelle Dresden.

In die Gesellschaft hineinstrahlende Ermutigungen

In einem Interview mit der LVZ sagte er 2011 über seine Arbeit als Komponist und Intendant: „Wir sorgten für neue Sichten, wie man mit Tönen, Bewegung und Szene umgehen kann, für die ungeahnten Möglichkeiten des Theaters. Es geht aber stets um in die Gesellschaft hineinstrahlende Ermutigungen. In der Kunst steht man permanent vor der Frage, sich gesellschaftlichen Realitäten zu beugen oder gegen sie anzugehen. Das berührt Kategorien wie Toleranz, die ganz maßgeblich in die Kunst gehört.“

Von dpa/LVZ