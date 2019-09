Konrad-Wolf-Biografie wird zur Besichtigung eines Jahrhunderts

Leipzig

Er lebte zwischen den Stühlen. Ein Idealist, der an sozialistische Utopien glaubte – und schmerzhaft wahrnahm, wie sie im bürokratischen Alltag verblassten. Einer, der Treue und Toleranz als Tugenden lebte, der auf SED-Parteilinie blieb, obwohl die Vernunft dagegen stand.

Nur aus dem Leben von Konrad Wolf, dem sicher politischsten Regisseur der Defa, ist die Hartnäckigkeit zu verstehen, mit der er öffentlich verteidigte, was nicht mehr zu verteidigen war. Als er mit nur 56 Jahren starb, hatte das Land, dessen Bürger er erst 1952 geworden war, nur noch acht Jahre.

Besichtigung des Jahrhunderts

Er wollte mit „Die Troika“, dem Drama um drei Jungen, die aus Stalins Staat auf drei verschiedene Lebenswege aufbrechen, ein Zeitalter besichtigen. Der Tod kam ihm zuvor. Glaubte er wirklich an eine Produktion bei der Defa? Nach den quälenden Erfahrungen mit den verbotenen „Sonnensuchern“? Immerhin lag in der SED über die Stalinzeit bis zuletzt der Mantel des verlogenen Beschönigens.

So muss wohl jede Biografie, die sich mit Konrad Wolf, dem Regisseur, befasst, auch die Besichtigung eines ideologisch bewegten Jahrhunderts sein. Das hielten Wolfgang Jacobsen und Rolf Aurich 2005 so (und interpretierten Filme dabei oft viel zu moralpolitisch), dem folgen nun auch Antje Vollmer und Hans-Eckardt Wenzel.

Nachdenken über die Familie

Die grüne Theologin (West) und der Liedermacher (Ost), ein buntes Duo, auf das man erst kommen muss. Keiner hat viel mit Kino zu tun, also ist die Annäherung eher neugierig, weniger filmgetrieben.

„ Konrad Wolf – Chronist im Jahrhundert der Extreme“ ist denn auch alles andere als eine Wanderung auf Lebenswegen und durch die filmische Produktion (14 Spielfilme, ein Dokfilm) jenes Regisseurs, der in der Sowjetunion aufwuchs und als Rotarmist nach Deutschland kam, der in der DDR Akademiepräsident war und sich an uneingelösten Versprechungen zerrieb.

Die biografischen Daten gibt es, auch Geschichten um Filme, vor allem jedoch ist es ein langes Nachdenken über die Familie Friedrich Wolf und Jahrzehnte des sozialistischen Glaubens, der Täuschungen und Illusionen, der Irrungen und Wirrungen, heftig gestürzter politischer Götter und beschädigter Ideologien, Kriege und Kämpfe.

Viele Fehler

Ausführlich wird der Weg des Vaters Friedrich Wolf, Lebensreformer, Arzt, Dramatiker, Frauenfreund, ausgebreitet. Wobei sich die Erinnerungen von Lotte Strub-Rayß anders lesen als einige Nacherzählungen.

Aber man stolpert ohnehin oftmals. Dass Gorbatschow beim Geheimdienst diente, ist so überraschend wie Christa Wolf als Politbüro-Mitglied (sie war ZK-Kandidat). Chrustschows Geheimrede fand nicht 1957, sondern 1956 statt, die Nachsitzungen deutscher Schriftsteller in Moskau nicht 1937, sondern 1936, Paul Fröhlich war nicht SED-Parteichef in Halle, sondern in Leipzig, „Der kleine Prinz“ wurde nicht im Kinderfernsehen gezeigt und der Biermann-Auftritt in Köln nicht live im TV übertragen, sondern im WDR Hörfunk. Der Verbotsfilm von Jürgen Böttcher hieß nicht „Lebensläufe“ (die sind von Winfried Junge), sondern „Jahrgang 45“ – und „Spur der Steine“, eine ewige Legende, wurde nicht vom berüchtigten 11. ZK-Plenum gestoppt. Es finden sich leider noch andere Fehler (Comecon statt RGW, Konrad Wolf als Defa-Mitbegründer), bei denen man nur den Kopf schütteln kann.

Indiz für innere Zerrissenheit

Was Vollmer/ Wenzels Biografie interessant macht, das sind die Einlassungen aus Gesprächen, vor allem mit Wolfgang Kohlhaase und Angel Wagenstein, und das Abklopfen der Filmografie. Die Urteile sind bevorzugt vorsichtig (natürlich bleibt „Leute mit Flügel“, auch wenn es so nicht geschrieben steht, ein schwaches Werk), dafür wird intensiv nach einer thematischen Linie gefahndet – und in der Suche nach Heimat gefunden. Dass Konrad Wolf in geselliger Runde lebenslang immer wieder das Lied vom „Schwarzen Raben“ aus „Tschapajew“ gesungen hat – als Indiz für seine innere Zerrissenheit.

Erstaunlich immer wieder, dass in sieben der 15 Filme Konrad Wolfs Künstler im Zentrum stehen. Dass dadurch das stille Kammerspiel „Der nackte Mann auf dem Sportplatz“ aber gleich zum leichten und heiteren Film (Buch) wird, ist sicher Wunschdenken. Warum der „Goya“ so schrecklich unsinnlich und verkopft, im zweiten Teil furchtbar hölzern wird, wäre durchaus einer Analyse wert gewesen.

Seismograph der Seele

Aber Konrad Wolf macht es wohl keinem Biografen leicht. Einer, der eine seltsam holprig-hölzerne Stellungnahme zur Biermann-Ausbürgerung abgibt, der sich gegen Attacken auf den Ex-Wehrmacht-Kameramann Werner Bergmann (fotografierte elf seiner Filme) stellt, der sich 1975 weigert, bei einer Anti-Sacharow-Kampagne mitzumachen, und der sich bald sehr einsam fühlt.

Da ist der Briefwechsel 1979 mit dem Dichter Franz Fühmann wie ein Seismograph der Seele. Nicht ausgeklammert bleibt das Privatleben Konrad Wolfs, in dem die Trennung von Christel Bodenstein ein heftiger Einschnitt gewesen sein muss. Auch das gehört zu einem aus der Generation jener Utopisten, die in der Wirklichkeit strandeten. Der Rest ist in den Filmen von Konrad Wolf zu finden.

Antje Vollmer, Hans-Eckardt Wenzel: Konrad Wolf. Chronist im Jahrhundert der Extreme. Die Andere Bibliothek; 468 Seiten, zahlr. Fotos, 42 Euro

Von Norbert Wehrstedt