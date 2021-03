Leipzig

Tankstellen sind großartig. Ihren Auftrag als Vorderzimmer der Auto-Lobby haben sie vor langer Zeit schon erweitert um Waren des nächtlichen Bedarfs. Dort gibt es alles, was Menschen brauchen, die die Öffnungszeiten des Discounters nicht im Kopf haben und Mitternacht ratlos vorm Aldi stehen. Oder am Sonntag. Oder im Oster-Lockdown am Gründonnerstag. In Tankstellen wird auch allerlei Zeitvertreib angeboten für die Passagiere auf den passiven Plätzen. Sogar Bücher gehören dazu.

„Wir haben in Deutschland ein dichtes Netz geistiger Tankstellen“, sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters gern, es bestehe aus 5000 inhabergeführten Buchhandlungen, 6800 Museen und 360 staatlich und privat geförderte Theaterbühnen. Frau Grütters wird alle Jahre wieder belächelt für ihren Tankstellen-Vergleich. Das Deutsche Theater Göttingen aber nimmt sie beim Wort.

Durchtanken wird neu definiert

Am Freitag eröffnet vor dem Theater die „DT-Tankstelle“. Zuschauer können sich im jeweils drei Minuten dauernden Eins-zu-eins-Kontakt vom Ensemble auftanken lassen. Die „DT-Tankstelle“ versorgt, wie es auf der Website heißt, „mit Begegnungen, Literatur, Spielen, Verschwörungstheorien, Lösungen, Dramen, Sinn, Wundern, Heiterkeit, Musik und vielem mehr.“ Mit Verschwörung, Drama und Wunder könnte das DT den Ausfall der Ostergottesdienste kompensieren.

Wie es aussieht, öffnen ab Gründonnerstag statt der geistigen und geistlichen nur die üblichen Tankstellen und erweitern den Geltungsbereich des Wortes „durchtanken“. Denn mit vollem Körpereinsatz durch die gegnerische Deckung zu brechen, bleibt nicht länger auf Ballsportarten begrenzt.

Von Janina Fleischer