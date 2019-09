Kontemplation im Konsumtempel

Leipzig

Die Ausübung der klassischen Anbetung hat ein wenig nachgelassen in jüngerer Zeit. Wer derlei Gefühle hegt, nennt sich lieber Fan. Selbst ältere Menschen, die für jemanden schwärmen, sagen inzwischen, auf jemanden zu stehen. (Nebenbei ein hübsches Beispiel, Abiturienten den Unterschied zwischen Wem-Fall und Wen-Fall nahezubringen.)

Im Fall einer handfesten Verehrung strebten Anbeter einst, so wird erzählt, in die Tempel. Ein Wort, dessen Klang an zurückliegende Urlaube denken lässt. Ähnlich wie Arkaden. Oder Piazza.

Meditation, Tanz und Triumph

Im Alltag bezeichnet „Piazza“ eine Fläche in der „Mall of Berlin“ – das ist ein Einkaufstempel am Leipziger Platz. Natürlich mit Arkaden. Hier ging es am Wochenende in jeder Hinsicht klassisch zu: „Méditation“ von Massenet, slawischer Tanz von Dvorák, Triumphmarsch von Verdi.

Gespielt und gesungen haben das hunderte Freiwillige, angeleitet von Robin Ticciati, Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters. „Symphonic Mob“ nennt sich die Massenunterhaltung oder auch „größtes Spontanorchester“ Berlins.

Spontan pünktlich

Wobei es durchaus Noten und Probenplan vorab gab, zu viel Spontaneität soll’s bitte nicht sein. „Damit alles gut funktioniert und wir so effektiv wie möglich miteinander arbeiten können, ist es sehr wichtig, dass Ihr pünktlich zu den angegebenen Zeiten zum ,Symphonic Mob’ kommt.“

Der Hinweis der Veranstalter, dass die „Mall of Berlin“ nur „einen Steinwurf“ vom Potsdamer Platz gelegen sei, mag sich nach einem Tipp für klassisch gewaltbereite Krawall-Kreise anhören, doch wird der Konsum-Tempel zum Kultur-Tempel, dienen Meditation, Tanz und Triumph der Kontemplation. Ganz spontan.

Von Janina Fleischer