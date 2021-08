Leipzig

Auch ein Bühnen-Workaholic wie Rainald Grebe wurde ausgebremst von der Pandemie. Teilweise zumindest. Er habe mehr gemacht als zuvor, geplant, geschrieben, verschoben, Stresslevel bis zum Hörsturz, das verriet er in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Aber die Bühne blieb auch ihm versagt. Jetzt spielt er, bevor er im September wieder mit seinem Solo „Das Münchhausenkonzert“ unterwegs ist, die Nachholkonzerte seines Genrewechsels in die „Popmusik“. So heißt sein aktuelles Album, produziert mit Martin Bechler von der Band Fortuna Ehrenfeld. An der Seite der Band gastiert er am Freitag auf der Parkbühne im Leipziger Clara-Zetkin-Park. Beim Hören des Albums fragt man sich allerdings: Betritt Grebe wirklich Neuland? Ist das Popmusik?

Eingängig melancholisch geht der Refrain von „Meganice Zeit“ ins Ohr. Es klickert im NDW-Stil der 80er zu „Der Klick“ über das Internet-Zeitalter. Und für die „Kraft der Pflanzen“ windet sich die Stimme durch den Verzerrer. Irgendwie Pop, der zum Teil eher wie ein Zitat von Pop wirkt, leicht satirisch aufgeladen. Und eher mit Anleihen des frühen Synthie-Sounds, als perfekt ausproduziert. Nicht nur Songs wie das chansoneske „Während du schliefst“ hätten auch auf frühere Greben-Alben gepasst, ohne stilistisch herauszufallen.

Grebe war künstlerisch immer unabhängig, gleichermaßen von äußeren Einflüssen und der eigenen Vergangenheit. Er hat intime Solo-Abende am Klavier gespielt und mit seinem Orchester der Versöhnung Hallen gefüllt, hat poetische Zeitgeist-Porträts gezaubert und Kalauer gedroschen. Grebe selbst ist Pop, auf ihn können sich fast alle verständigen. Das zeigen die bizarren Publikumsmischungen auf seinen Konzerten. Die einen hängen jeder Silbe und jedem Akkord eines Liedes nach, das den anderen nur als Pausenmelodie zwischen den gekasperten Zoten dient, um schnell zum Bierstand zu schieben.

„Popmusik“ zeigt sich als Facette in diesem Schaffen. Und folgt auch nur bedingt den Pop-Gesetzen. „Ich dacht immer, Liebeslieder müssten auf Englisch sein, damit man nicht alles versteht“, heißt es im Song „Während du schliefst“. Was sich auch auf Popsongs anwenden lässt, deren Texte ebenfalls häufig besser unverstanden bleiben, um zu überzeugen. Grebes Pop aber bleibt textdominant, assoziativ, in Zitate verschlungen. Es finden sich noch seine griffigen, gern melancholischen Bilder, etwa wenn es heißt, „der Alltag ist ein alter Pitbull, der sich in uns verbissen hat“.

Der Zugriff bleibt ein kabarettistischer. In „Wissenschaft ist eine Meinung“ fällt ihm im Video der Aluhut vom Kopf. Es geht um „Eis“ und „Adel“, globale („Der Calvinismus“) und private („Flugbegleiterin“) Krisen. Die Stewardess befindet sich auf dem letzten Flug, ein Lied über Abschied, Vergänglichkeit. Man hört Grebe anders, seit er seine Autoimmunkrankheit und erste Schlaganfälle in der „Berliner Zeitung“ öffentlich gemacht hat. Hier zu sitzen, sagte der 50-Jährige in dem Interview, sei schon eine Zugabe.

Grebe macht dennoch, was er immer macht, er arbeitet unermüdlich, schreibt, produziert ein Hörspiel über Fallada, tourt. Und singt zum Ende des Albums ganz unverklausuliert vom Tod. „Der Tod wippt sachte mit der Hüfte. See you soon.“

Info Begleitet von der Band Fortuna Ehrenfeld spielt Rainald Grebe sein Konzert „Popmusik“ am 27. August auf der Leipziger Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Damit wird das am 4. Februar im Haus Auensee ausgefallene Konzert nachgeholt. Beginn ist um 20 Uhr. Restkarten gibt es unter anderem auf ticketgalerie.de und an der AbendkasseAm 2. Juni 2022 spielt Rainald Grebe im Gewandhaus sein schon mehrfach verschobenes Solo „Das Münchhausenkonzert“. 20 Uhr, Karten unter anderem auf ticketgalerie.de, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181 050

Von Dimo Rieß