Leipzig

„Rund um das jüdische Jahr – Lieder für Herz und Seele“ – unter diesem Motto lädt die Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig am Sonntag, 15. September, zu einem Konzert in die Gemeindesynagoge ein (Keilstraße 4). Beginn ist um 16 Uhr; der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Männliche Besucher werden gebeten, in der Synagoge eine Kopfbedeckung zu tragen. Die Rabbiner Zsolt Balla und Daniel Fabian (Foto, v.r.) präsentieren ein Unterhaltungsprogramm mit liturgischen Gesängen. Es geht auf eine musikalische Reise durch die jüdischen Feiertage und Sitten. Eingeleitet wird das Konzert mit einer Begrüßung durch Josef Schuster (Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland) und Küf Kaufmann (Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinschaft zu Leipzig.

Im Rahmen des Konzertes wird ein besonderes Jubiläum gefeiert: Das Rabbinerseminar zu Berlin blickt auf zehn Jahre seines Bestehens zurück. Am 2. Juni 2009 wurden die erste Rabbiner seit der gewaltsamen Schließung des Seminars im Jahre 1938 ins Amt eingeführt, unter ihnen der sächsische Landesrabbiner Zsolt Balla.

Das Konzert wird veranstaltet vom Verein Ariowitsch-Haus in Kooperation mit der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig und mit freundlicher Unterstützung des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der Verein Ariowitsch-Haus ist das größte Zentrum für jüdische Kultur in Sachsen. Die Begegnungsstätte bildet mit zahlreichen Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Seminaren und Vorträgen sowie dem Mehrgenerationenhaus ein buntes Zentrum in der Nachbarschaft des Leipziger Waldstraßenviertels.

Mehr unter www.ariowitschhaus.de.

Von lvz