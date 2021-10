Konzert nach 2G-Regeln: Roland Kaiser bringt die Arena Leipzig zum Beben

Leipzig

Ein paar der rund 8200 Sitze in der Leipziger Arena blieben zwar frei, die aber musste man mit der Lupe suchen. Und so können sich die Veranstalter durchaus damit rühmen, dass das 2G-Konzert von Schlager-Altmeister Roland Kaiser am Freitagabend in der Leipziger ein voller Erfolg war.

Frenetischer Jubel der Fans

Und das nicht nur, was die Zahlen, sondern auch die Stimmung anbelangte. Frenetisch feierten die Fans den 68-Jährigen bei seiner fast dreistündigen Show – der dritten innerhalb zweier Monate in Leipzig.

Zur Galerie Roland Kaiser war am Freitagabend in der Arena zu Gast – nach den beiden Open-Air-Auftritten auf der Festwiese im September das dritte Konzert des Sängers in Leipzig innerhalb kürzester Zeit.

Gemeinsam mit seiner stark aufspielenden zwölfköpfigen Band ließ Kaiser seine 47-jährige Bühnenkarriere Revue passieren, wobei vor allem die großen Hits wie „Santa María“, „Schach matt“, „Manchmal möchte ich schon mit dir“ und „Dich zu lieben“ die Menschen geradezu auf die Füße rissen. Die brachten – im Zusammenspiel mit der wuchtigen Anlage – die Halle wahrlich zum Beben.

Bunte, laute Schlagershow im XL-Format

Ergänzt wurde das durch eine fulminante Licht- und Videoshow, und so bot der mit charmantem Gentleman-Gestus auftretende Kaiser seinen Fans genau das, was sie wollten: eine laute, bunte, energiegeladene Schlagershow im XL-Format.

Von Christian Neffe