Konzert von Sarah Connor in Leipzig fällt aus – Sängerin an Corona erkrankt

Leipzig

Traurige Nachricht für Fans von Sarah Connor: Das für Freitag geplante Konzert in Leipzig findet nicht statt. Der Grund: Die Sängerin ist an Corona erkrankt, wie sie am Donnerstagnachmittag in einem Video auf Facebook mitteilte. „Eines meiner jüngeren Kinder und ich sind heute positiv auf Covid-19 getestet worden“, schreibt sie. „Ich bin längst geimpft und habe zum Glück nur leichte Symptome, also kein Grund zur Sorge. Aber mein Herz ist platt. So viel Aufregung, Planung, Vorfreude und dann zieht man mir und UNS einfach den Stecker!“ Sie befinde sich nun in Quarantäne und könne das Haus vorerst nicht verlassen.

ICH KANN LEIPZIG MORGEN NICHT SPIELEN! Es tut mir so Leid 💔 Eines meiner jüngeren Kinder und ich sind heute positiv auf Covid 19 getestet worden. Ich will nicht verzweifeln, auch, wenn mir heute Morgen kurz mal danach war! Ich bin längst geimpft und habe zum Glück nur leichte Symptome, also kein Grund zur Sorge. Aber mein Herz ist platt. So viel Aufregung, Planung, Vorfreude und dann zieht man mir und UNS einfach den Stecker! Was soll ich sagen. Ich bin unendlich traurig, dass ich morgen nicht vor Euch stehen kann. Auch wenn ich gern würde, ich kann nicht alles kontrollieren… das Universum folgt seinen eigenen Gesetzen…🙏🏽💔 Posted by Sarah Connor on Thursday, September 2, 2021

Das Konzert in der Sommerarena auf der Festwiese sollte nach mehrmaligen Verschiebungen als Ersatztermin für ein ursprünglich für Juni 2020 geplanten Auftritt stattfinden. Ob und wann das Konzert in Leipzig nachgeholt werden soll und wie es für Kartenbesitzer weitergeht, ist noch unklar. Die beiden Konzerte von Roland Kaiser am Samstag und Sonntag sollen wie geplant stattfinden.

Von CN