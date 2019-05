Leipzig

Im Jahr des 200. Geburtstags der Clara Schumann, geborene Wieck, ist viel die Rede davon, wie schwer sie es gehabt habe, als Frau zu bestehen in der damals mehr noch als heute männlich dominierten Musikwelt. Falsch ist das nicht. Aber es ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn in Leipzig fiel Claras außergewöhnliche Begabung schon im Teenager-Alter auf fruchtbaren Boden: Ihr kompositorisches Gesellenstück, das a-moll-Klavierkonzert, durfte sie selbst am Flügel 1835 im Gewandhaus aus der Taufe heben. Mit dem Gewandhausorchester und Felix Mendelssohn Bartholdy am Pult. Aus Gender-Gründen verkannte oder gar missachtete Genies haben es schwerer ...

Passender Altersdurchschnitt

Sei es, wie es sei. Dieses Klavierkonzert steht am Sonntagabend im Zentrum des Konzertes, das Ron-Dirk Entleutner und sein Leipziger Jugendsinfonieorchester Clara zum 200. widmen. Der Altersdurchschnitt auf der Bühne ist nicht höher als die 16 Lenze, die Clara zählte, als sie das Konzert vollendete und uraufführte. Auch Charlotte Steppes, die den Solopart spielt, ist kaum älter. Was angesichts der pianistischen Ansprüche, die Clara stellte, schon ziemlich bemerkenswert ist.

Leicht und federnd

Steppes geht diesen Jungmädchen-Geniestreich mit erstaunlicher Reife an. Elegant musiziert sie die drei pausenlos ineinander übergehenden Sätze aus. Selbst in den Zumutungen der Sprünge und Oktavketten bleibt ihr Anschlag leicht und federnd. Die Fiorituren perlen belkantesk durch den Windschatten Chopins. Wie überhaupt die große Leipzigerin den Giganten aus Polen sehr genau studiert zu haben scheint: Der Kopfsatz ist vage nach dessen e-moll-Konzert modelliert, die Romanze, in der das Klavier den melancholischen Gesang des (wunderbar gespielten) Solo-Cellos auf Händen trägt, präsentiert sich als eine Art Nocturne-Duo, das Finale prunkt als Polonaise auf. Frisch ist diese Musik, unverbraucht. Kein Meisterwerk vom Gipfel der Gattung – aber derlei versucht Steppes auch nicht hineinzugeheimnissen. Sie spielt mit fabelhafter Technik und souveräner Stil- und Geschmackssicherheit ein Werk, das damals auf der Höhe der Zeit war und auch heute noch die Beschäftigung lohnt. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.

Pianistische Ausnahmebegabung

Ron-Dirk Entleutner und das JSO begleiten sensibel und flexibel. Und wenn sie es mit der Flexibilität mal übertreiben, ist Steppes selbst im dichtesten Getümmel überlegen genug, darauf zu reagieren. Keine Frage: Diese junge Leipzigerin ist eine pianistische Ausnahmebegabung, die sich Claras dadurch als würdig erweist, dass sie mit sehr persönlicher Note alles aus diesem Konzert herausholt, was herauszuholen ist – und dabei die Musik im Fokus behält, statt mit ihrer Technik zu prahlen.

Schöner Mezzo

Begonnen hat dieses Clara-Konzert mit Roberts „Frauenliebe und Leben“. Conrad Artmüller hat den Zyklus 2005 für Orchester instrumentiert. Und die Frage muss erlaubt sein, warum er das tat. Denn die Intimität der Klavierlieder ist dahin und nichts dazugewonnen. Inga Jäger singt die poetischen Miniaturen mit schönem Mezzo, warm und beseelt. Aber gegen das allenfalls mäßig inspiriert gesetzte Orchester haben Chamissos Worte auch nicht den Hauch einer Chance. Artmüllers Register-Arbeit reißt die schlichten Klaviersätze überdies so auseinander, dass sie ein ums andre Mal zum Stillstand kommen.

Dicker Brocken

Mit dem Fluss ist es auch nach der Pause so eine Sache. Da steht die erste Sinfonie von Clara Schumanns Lebensfreund Johannes Brahms auf dem Programm. Ein dicker Brocken, zumal für ein Jugendorchester. Aber Entleutner und die Seinen bleiben diesem Schlüsselwerk der sinfonischen Spätromantik klanglich nichts schuldig. Farbsatt tönt der Kopfsatz, getragen von Streichern, die ihre Leipziger Herkunft nicht verleugnen, mit wunderbarem Holz und engagiertem Blech und einer am Ende des Andante sostenuto sensationell strahlenden Konzertmeisterin.

Noch mehr gewohnt

Dass hier hin und wieder mal was daneben geht – geschenkt. Im Finale allerdings häufen sich die Unfälle – gerade in den Streichern. Hier rächen sich Entleutners erstens sehr ruhige Tempi, die zweitens immer wieder zum Schleppen neigen. So ist im letzten Drittel des Finales die Luft raus, und erst in der Coda rastet der Klang wieder ein. Um nicht falsch verstanden zu werden: So muss ein Jugendorchester das erstmal spielen. Aber von diesem ist man eben noch mehr gewohnt. Was den Jubel im Saal nicht schmälert.

Von Peter Korfmacher