Leipzig

Mit einem Lächeln im Gesicht, wie es Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem ikonisch gewordenen Porträt von Theodor Hildebrandt trägt, so möge das Publikum diese Veranstaltung verlassen. Patrick Schmeing, Direktor des Mendelssohn-Hauses, wünscht sich ein Konzert, das zur Todesstunde nicht bei der Tragik der Geschehnisse verharrt – Felix starb, 38-jährig, nur ein halbes Jahr nach der ebenfalls viel zu jung gegangenen Lieblingsschwester Fanny – sondern das Künstlerleben des Geschwisterpaars in den Blick rückt. Eine heitere musikalisch-literarische Stunde wird daraus, mit der Sopranistin Mojca Erdmann, begleitet von Elena Bashkirova, Präsidentin der Mendelssohn-Stiftung und spiritus rector der Mendelssohn-Festtage. Aus dem Briefwechsel zwischen Fanny und Felix liest Martina Gedeck. Die Schauspielerin hat auf der Bühne wie im Film einschlägige Erfahrungen mit Komponistenbiographien gesammelt, rezitierte bereits die Korrespondenz der Schumanns und spielte 2009 Clara im Kino.

Die drei geben Einblick in die Liederwerkstatt der Mendelssohns, indem sie eine repräsentative Werkauslese vorstellen und entlang ausgewählter Briefstellen aufzeigen, wie sich der eine zu den Arbeiten der anderen verhielt. Der intensive Austausch zweier eigenständiger Künstlerpersönlichkeiten, die einander auf Augenhöhe begegnen, wird so erlebbar. Was bemerkenswert ist, da aus Sicht der Familie für Fanny die Laufbahn einer Musikerin nie in Betracht kam. Ihr Wirkungsfeld sollte auf den häuslichen Salon beschränkt bleiben. Gleichwohl zählt ihr Werkverzeichnis 250 Lieder, doppelt so viele wie das ihres Bruders. „Oh, Bess’res kenn‘ ich nicht“, resümiert Felix an einer Stelle über deren Qualität. An Wertschätzung mangelte es nicht.

Sommernachtstraum en miniature

Ästhetisch fußt das Liedschaffen der Geschwister auf den Vorstellungen ihres Lehrers Carl Friedrich Zelter. Gedichtvertonungen sollten demnach um Schlichtheit in der formalen Anlage und eingängige, oft volksliedartige Melodien bemüht sein. Das zeigt sich besonders ohrenfällig bei solchen Texte, die auch Robert Schumann in Musik gesetzt hat, wie „Allnächtlich im Traume“ nach Heine. Bei Mendelssohn mit großem Bogen die innere Seelenunruhe spiegelnd, bei Schumann im Rezitativ-Ton dem Klang jeder einzelnen Silbe nachspürend. Herrlich auch, ebenfalls nach Zeilen Heines, die „Neue Liebe“, ein Sommernachtstraum en miniature, zu dem Bashkirova blitzende Klavierakkorde beisteuert, während Erdmann ihren Sopran dramatisch aufleuchten lässt.

Von den Liedern Fannys berührt die begütigende Stimmung in der Vertonung von Goethes „Wandrers Nachtlied“, „Vorwurf“ nach Lenau überrascht mit expressiver Chromatik und weist die Komponistin als durchaus experimentierfreudig aus. Irritierend mag da erscheinen, dass selbst ihr Bruder befand, nur die Werke eines echten Berufskomponisten seine für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt, und deswegen einer Drucklegung ablehnend gegenüberstand. Erst 1846 konnte sie sich zur Veröffentlichung eigener Werke durchringen. Echte Anerkennung erfährt sie erst während eines Rom-Aufenthalts 1840, wo sie nicht nur als Mendelssohns Schwester, sondern als Künstlerin wahrgenommen wird. Ein Glücksmoment: „Halt, steh ein bisschen still, lass dich ein bisschen näher besehen“, schreibt sie darüber an den Bruder.

Von Werner Kopfmüller