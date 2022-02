Leipzig

Wonnig weich malt Andres Buschatz seine Linien an den Himmel. Neben ihm legt Sol Gabetta mit ihrem Cello glühende Triller-Ketten aus, derweil sie den Konzertmeister anstrahlt, ja anhimmelt für die Schönheit, die er da den (Corona-)ausverkauften Großen Saal fluten lässt. Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons hat sich indes wieder ans Geländer zurückgezogen, lächelt fein in sich hinein und lässt die beiden machen, die Zügel locker, aber bereit sie wieder anzuziehen, wenn es nötig sein sollte.

Großes Concert des Gewandhausorchesters unter der Leitung von Andris Nelsons mit Sol Gabetta im Gewandhaus in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Ist es nicht. Das Einvernehmen auf Augenhöhe, das die Über-Cellistin, den sensationellen Geiger und den großen Begleit-Dirigenten hier trägt, es trägt die drei und den Rest des Orchesters durch Antonín Dvoráks Cellokonzert. Schöner, beseelter, frischer, kann man dieses Werk nicht ausmusizieren. Bei aller beinahe volksliedhaften Natürlichkeit dennoch durchgestaltet bis ins letzte Detail, so inspirierend wie inspiriert.

Herz und Kopf am Cello

Diese Inspiration geht von Sol Gabetta aus. Genau darum ist die 40-jährige Argentinierin ein Weltstar. Sie braucht keine Posen, spielt beim Spielen nicht Theater, zerfurcht nicht die Stirn, grimassiert nicht – sondern ist so erfüllt von der Musik, dass sie alle anderen auch mit ihr zu erfüllen vermag. Die Kollegen, die sie begleiten, wie das Publikum, das beim Rundgang auf dem Olymp des romantischen Solo-Konzerts dabei sein darf.

Gabetta ist Herz und Kopf dieser denkwürdigen Aufführung. Aber sie ist es nicht, weil sie sich mit ihrem Stradivari-Cello, eines der gefragtesten, kostbarsten, schönsten Instrumente der Welt, über den Rest erhöbe. Vielmehr tritt sie zurück, hört zu, reagiert auf Farben, Feinheiten, Nuancen.

Aus dem Orchester heraus

Oder ist es andersherum? Hat Solohornist Ralf Götz bei den Proben so gut zugehört, dass er in der Orchester-Exposition Textur, Tönung, Intensität, ja das Vibrato von Gabettas Seitenthema so vorwegnehmen kann, dass man einen Moment lang glaubt, das Soloinstrument habe sich vorzeitig in den Satz geschlichen.

Es wäre Sol Gabetta zuzutrauen. Denn sie entwickelt ihr Spiel aus dem Orchester heraus, ihre spektakuläre Virtuosität, die makellose Reinheit ihres Spiels, seine Intensität, dienen nie vordergründig der Mehrung des eigenen Ruhms. Beinahe verschwindet sie hinter ihrem Cello, lässt es so unmittelbar, so körperlich singen und jubeln, schmachten und jauchzen, als sei es ein Teil von ihr. Oder sie von ihm.

Oper ohne Worte

Was nicht nur für die drei Sätze des Dvorák-Konzerts gilt, sondern auch für Lenskis Arie aus dem zweiten Akt von Tschaikowskis „Eugen Onegin“, die Gabetta, Nelsons und das Gewandhausorchesters angesichts des enthemmten Jubels bereitwillig zugeben. Oper ohne Text und Szene – aber es fehlt nichts. Gabetta stellt den Duellanten aufs Feld, lässt ihn Abschied nehmen vom Leben, und Nelsons malt mit seinem Orchester die Szene dazu. Malt sie mit prächtigen Streichern, souveränem Blech – malt sie mit Holzbläser-(zu denen satztechnisch meist auch die Hörner gehören)-Festspielen von erlesener Qualität und Finesse.

Die Komponistin Dora Pejacevic (1885-1923) Quelle: DPW

Das ist vor der Pause nicht anders, in Dora Pejacevics fis-moll-Sinfonie. Einer Novität fürs Gewandhausorchester. Was insofern verblüfft, als dieses Programm Teil des „Fokus: Arthur Nikisch“ zum 100. Todestag dieses Gewandhauskapellmeisters ist. Tschaikowski hat der immer wieder dirigiert, Dvorák auch, Pejacevic nie. Aber ein Kollege aus Dresden hat mal gesagt, er würde ihm die Noten schicken. Grund genug, im Programmheft das Szenario zu entwickeln, was geschehen wäre wenn: Nikisch hätte Pejacevic mit der fis-moll-Sinfonie zum Durchbruch verholfen wie vorher schon Bruckner mit der siebten. Die Musikgeschichte wäre anders verlaufen ...

Auf der Höhe der Hochzeit

Nein, wäre sie nicht. Dora Pejacevics, die hochadelige k.u.k.-Balkanierin lebte von 1885 bis 1923, war eine fabelhafte Komponistin. Viele der Themen ihrer einzigen Sinfonie entwickeln einen unwiderstehlichen Sog. Die weiten Absprünge zum Phrasen-Ziel erinnern an Strauss, die gekonnte Instrumentation tut es auch. Die Mittelsätze verströmen einen sehr eigenständigen, im Wortsinne unerhörten Charme, obschon sie hinter der Wucht des Kopfsatzes zurückbleiben, das Scherzo sich verheddert in der unsteten Harmonik. Das Finale schließlich, das nicht wirklich endet, sondern irgendwann einfach aufhört, zieht sich dann doch. Zu sehr, um allen Ernstes Parallelen zu Bruckner zu ziehen.

Aber das muss auch gar nicht sein. Was Pejacevic da aus der Elektra-Dissonanz des Beginns entfaltet, ist glutvolle, aufregende, unverbrauchte Musik auf der Höhe einer Zeit, in der die Musik hoch stand. Und Bruckner hin, seine Siebte her – im Repertoire hat sich Manches festgesetzt, was schlechter ist.

Ein Einsammler

Allerdings scheint Andris Nelsons der 1920 in Dresden uraufgeführten Sinfonie selbst nicht viel zuzutrauen. Er lässt sein Orchester machen. Das Orchester macht. Vor allem wieder die Holzbläser, denen Pejacevic satte Mahagoni-Töne entlockt. Der Rest vom Fest lässt auch nichts anbrennen: Markantes Blech, rauschende Streicher. Aber der Chef ist am Pult damit zufrieden, Herrlichkeiten einzusammeln, die sein Orchester ihm in Überfülle zuführt. Eine gestalterische Idee bleibt er schuldig. Schade. Eigentlich wäre diese Sinfonie genau das Richtige für den begnadeten Instinkt-Musiker Andris Nelsons.

MDR überträgt das Konzert am 4. Februar, ab 20.05 Uhr live in den Programmen von MDR Kultur und MDR Klassik.

Von Peter Korfmacher