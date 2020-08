Leipzig

„Lieber so oder lieber die andere Variante?“, fragt Moritz Krämer schon vorm ersten Song der Höchsten Eisenbahn am Sonntagabend auf der großen Agra-Wiese. „So“ meint ein Konzert mit Menschen und Picknickkörben auf Decken auf einer abgekreideten Wiese, die von oben wie das Spielfeld einer unbekannten Ballsportart aussehen muss.

Höchste Entspannung: Picknick-Konzert auf dem Agra-Gelände in Leipzig. Quelle: André Kempner

Und „die andere Variante“ scheint eine Konzertform ohne all das zu bezeichnen, an die man sich kaum noch erinnern kann. (Manch einer holte für diesen Abend erstmals nach Monaten ein völlig verstaubtes Notizbuch aus dem Regal.) „Wir sind eher die Picknickband“, verkündet Krämer dann noch, ehe „So siehst du nicht aus“ sofort gut klingt, eben wie von einer Band, die es schon eine Weile gibt, die eine unaufgeregte Einheit bildet, die schnurrt wie eine Katze. Und die also kaum besser gewählt sein könnte für einen lauen Sonntagabend auf der Wiese.

Gleich der zweite Song klappert

Überraschenderweise klappert aber gleich der zweite Song, „Aufregend und neu“, an allen Ecken und Enden: die beiden Stimmen, das Keyboard, die Gitarre, alles da, aber nicht hier. „Pullover“ vom ersten Album – genau, dem mit dem Pullover vorne drauf –, klingt dann aber wieder so heiter bis folkig, wie man es von Francesco Wilking und Moritz Krämer (beide singend an der Gitarre oder auch mal an der Orgel), Felix Weigl (an Bass und Keyboard) und Max Schröder (am Schlagzeug) nach neun Bandjahren mit drei Alben erwarten darf.

„Timmytimmytimmytimmy-Timmi-hi!“

Als das Publikum sehr schön „Timmytimmytimmy, Timmytimmytimmytimmy, Timmytimmytimmytimmy-Timmi-hi!“ singt, ruft ihm Wilking erst – noch in der Sing-Kopfstimme – „Das war super!“ zu, was sehr lustig ist, bevor er zum ersten Mal an diesem Abend eine seiner typischen Live-Strophen anhängt, in denen die Figuren der Songs weitere und von Konzert zu Konzert (oder von Tour zu Tour) verschiedene Abenteuer erleben. Noch schöner als mit „Timmy“ geht das diesmal mit Isabell, genannt „Isi“, und Robert, genannt Robert: ihr kleines Liebesmärchen, im Grunde nicht viel mehr als eine kurze Episode, mäandert und mäandert, Isi geht nach Los Angeles, um dort (man ist geneigt zu sagen: natürlich) einen Blumenladen zu gründen, Robert hingegen geht in die Politik, bildet mit Anna-Lena eine Doppelspitze, stellt dann aber fest, dass er Isi noch liebt. So ungefähr. Schließlich schluchzt er in schlimmstem Autotune-Sound über das, was die beiden trennt: „Isi, ocean is deep and blue.“ Genau so hohl und doof wie der ganze andere Autotune-Quatsch, der seit einigen Jahren HipHop zu Schlager macht (oder umgekehrt?)! Doch natürlich findet die Band zurück zu ihrem Eisenbahn-Klang, noch mit „Isi“ und direkt im Anschluss mit „Louise“ (mit grandioser Gitarre und Nun-ja-Orgelsolo) und „Lisbeth“: „Ich lieb dich / Jetzt werd’ nicht rot / Seit ich zwölf bin / Jetzt tu nicht so, ja, so lange schon.“

Herrlicher Wechselgesang

„Jemand ruft an“ wird als Briefwechsel zwischen Krämer und Wilking angekündigt, der Wechselgesang der beiden wird aber immer kürzer getaktet zu einer Art gesungenem SMS-Dialog darüber, dass der eine dem anderen nach Sizilien nachreist, ihn aber nicht findet, weil der mit seinem Kumpel Erlend Oye irgendwo anders ist, auf dessen Erfolg er neidisch ist, während der gar nicht weiß, dass er selbst auch Musiker ist. Auch hier: das Prinzip des Jams übertragen aufs Texten, aufs Erspinnen von Geschichten. Krämer und Wilking müssen als Kinder Propeller auf den Mützen gehabt haben. Und überhaupt dieser immer wieder herrliche Wechselgesang der beiden! Wie Wilking in „Zieh mich an“ singt: „Ich kann nicht lachen, ich kann nur so tun“ und Krämer dann hahahat!

Was für ein schöner Sommerabend

Was für ein schöner Sommerabend, an dem das Radeln zur Agra, das Deckeausbreiten und Rucksackauspacken auf der Wiese („Fast gar nichts ausgelaufen!“) so gut zu dieser „ Picknickband“ passt. Es braucht weiterhin Geduld in Sachen „die andere Variante“ von Konzerten, aber dieser sommerliche Ritt auf der Parkeisenbahn zeigt, dass es „so“ mehr ist als ein Kompromiss.

Von Benjamin Heine