Leipzig

Barockmusik kulinarisch genießen: Am Samstagabend findet in den opulenten Salles de Pologne im Rahmen des Bachfests ein besonderes Konzertdinner unter dem Titel „Die Tageszeiten“ statt. Das Vier-Gänge-Menü wird unter anderem von Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Reinhard Keiser und Johann Heinrich Schmelzer begleitet. Es singt die Sopranistin Dorothee Mields begleitet von dem Ensemble „The Gentleman’s Band“. Mields ist eine feste Größe in der Interpretation der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und gern gesehener Gast beim Bachfest Leipzig.

Weidenrind und Barockmusik

So ist sie auch am Freitagabend in der Thomaskirche zu erleben. An ihrer Seite musizieren Stefan Temmingh an der Blockflöte, Michael Dücker an der Laute, Domen Marincic an Violoncello und Viola da Gamba sowie Wiebke Weidanz an Cembalo und Blockflöte.

Passend zur Musik und dem (neo-)barocken Ambiente der Salles de Pologne sind die vier Gänge ebenfalls barock inspiriert. Im Mittelpunkt steht das Bœuf à la mode, beschrieben als „Essenz vom Weidenrind“ mit „Suppengrün, Ravioli und Stundenei“. Karten kosten 99 Euro. Der Festivalpass ist nicht anwendbar. Das Menü ist im Preis enthalten, Getränke müssen ausschließlich bar bezahlt werden.

„Die Tageszeiten“: Samstag, 22. Juni, 19 Uhr, Salles de Pologne, Hainstraße 18; Karten zu 99 Euro unter bachfestleipzig.de

Von Katharina Stork