Leipzig

50 Tage noch, bis das Highfield 2021, das möglicherweise erste Musik-Festival in der Region Leipzig seit gut zwei Jahren, beginnen soll. „Möglicherweise“, weil trotz der Tatsache, dass auf der Website des Highfields nach wie vor der 13. bis 15. August beworben wird, noch unklar ist, wie und ob es stattfindet. Auf Anfrage bei Scorpio Konzertproduktionen, die die Organisation verantworten, heißt es lediglich: Man könne noch nichts sagen und wolle in naher Zukunft Konkretes bekanntgeben – inklusive einer Antwort auf die große Frage, ob das Highfield denn nun überhaupt stattfindet oder nicht.

Für Kartenbesitzer heißt es also weiterhin: abwarten. Und vielleicht im restlichen Veranstaltungskalender für Leipzig schmökern, denn der füllt und füllt sich wöchentlich mit neu angekündigten Konzerten und Nachholterminen. Dank sinkender Infektionszahlen, zunehmender Lockerungen und Modellprojekten wie jenem im Felsenkeller könnten auch bald Indoor-Konzerte wieder Realität werden – für 2022 sind die Veranstalter jedenfalls vorsichtig zuversichtlich. Zumindest über die Sommermonate beschränkt sich das Programm allerdings noch auf Veranstaltungen unter freiem Himmel. Doch auch hier stehen die Zeichen auf Optimismus.

Kartenkontingente erhöht

Davon zeugt unter anderem, dass die Kartenkontingente der zehn Leipziger Picknick-Konzerte kürzlich erhöht wurden. Vier vorerst ausverkaufte Konzerte sind damit – auch Stand 23. Juni noch – wieder buchbar. Die Zusammenlegung des Doppelkonzerts von Mono Inc. am 3. und 4. Juli auf den ersten der beiden Tage (es sind sogar noch Restkarten erhältlich) ist ein weiteres Indiz: „Aufgrund der positiven Entwicklung der Corona-Pandemie ist es uns möglich, die Kapazität auf der Parkbühne für Euch zu erhöhen“, teilte Veranstalter Mawi Konzerte am Dienstag mit.

Zum Thema: Der Konzertsommer 2021 im Überblick

Ebenfalls noch Karten gibt es für die Konzerte, die in den kommenden Wochen auf der Festwiese angesagt sind: Noch im Mai hatte die Ankündigung der Auftritte von Johannes Oerding (10. und 11. Juli), Lea (zwei mal 17. Juli) und Alligatoah (4. August) überrascht, inzwischen steht auch Rapper Sido auf dem Veranstaltungsplan, Termin ist der 16. Juli.

Starkes Programm in den Sommermonaten

Die Konzertveranstalter schöpfen in den Sommermonaten Juli und August jedenfalls aus dem Vollen. Das gilt für die Festwiese und die Picknick-Konzerte wie für die Parkbühnen im Clara-Park und am Geyserhaus. Vor ersterer konnten – siehe Mono Inc. – die Kapazitäten inzwischen erhöht werden, der zuvor ausverkaufte Auftritt von Olli Schulz am 17. Juli etwa ist wieder buchbar. Als weitere Höhepunkte stehen hier Jürgen von der Lippe (22. Juli), Heinz Rudolf Kunze (31. Juli), Helge Schneider (5. August) oder eine Lesung von Tote-Hosen-Sänger Campino (18. August) auf dem Sommerprogrammplan. Am Geyserhaus spielen derweil unter anderem Mine (23. Juli) oder Karl die Große (27. August) auf.

Ab September wieder drinnen?

Ein gewisser Optimismus lässt sich auch mit Blick auf den September erkennen. Dann sollen nach aktuellem Plan sogar wieder Konzerte in derArena stattfinden, angekündigt sind etwa die Nachholtermine für Howard Carpendale (17. September) und Peter Maffay (21. September). Der Festwiese-Auftritt von Sarah Connor wird voraussichtlich ebenfalls im September nachgeholt, wie auch das ursprünglich für 2020 geplante Konzert von Matthias Reim im Clarapark (10. September).

Spätestens der Oktober läutet das Ende der Open-Air-Saison ein – und eine mögliche Rückkehr in die Innenräume. Das Line-up in der Arena ist bereits stattlich: Bisher angekündigt sind die Nachholtermine von Sunrise Avenue (26. & 27. Oktober) sowie Roland Kaiser (29. Oktober), ein Konzert von Reinhard May (1. November), ein Doppelkonzert der Ärzte (15. und 16. November – Tickets tatsächlich noch verfügbar), Auftritte von Andrè Rieu (25. November), Kontra K (30. November) und Suzi Quattro (18. Dezember). Auch die Herbstpläne von Landstreicher Konzerte für Felsenkeller, Conne Island, Naumann’s und Co. sind alles andere als bescheiden.

Ob das aber alles tatsächlich so umgesetzt wird oder nicht doch wieder eine große Verschiebungswelle ansteht, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Hoffnung macht in dieser Hinsicht ausgerechnet Pandemie-Mahner Karl Lauterbach, der für den September die Herdenimmunität in Deutschland prognostiziert. Davon jedenfalls könnten zahlreiche Existenzen in der Veranstaltungs- und Kulturbranche abhängen, der ein weiterer Herbst und Winter ohne Konzerte wohl irreparable Schäden bescheren würde.

Von Christian Neffe