Erneut werden Konzerte verschoben oder abgesagt. „Für den Januar und Februar sind die Hoffnungen dahin“, sagt Matthias Winkler von der Agentur Mawi Konzerte mit Blick auf sein Geschäft. Die Omikron-Variante macht die Planung aktuell so gut wie unmöglich.

Während die Tina-Turner-Tribute-Show „Simply the Best“ (l.) in der Arena Leipzig ersatzlos gestrichen und Max Raabes (r.) Konzert verschoben wurden, stehen die beiden Konzerttermine für Rammstein in Leipzig noch. Quelle: Christian Modla / Dietrich Flechtner / Dirk Knofe