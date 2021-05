Leipzig

Die sinkenden Infektionszahlen lassen einen gut bespielten Open-Air-Musiksommer immer wahrscheinlicher werden. Die in Dresden ansässige Agentur Aust Konzerte hat inzwischen vier Veranstaltungen auf der Leipziger Festwiese angekündigt, die im Juli und August stattfinden sollen.

Johannes Oerding in Leipzig mit Doppelkonzert

Den Auftakt macht der Münsteraner Sänger und Songwriter Johannes Oerding, der am Samstag und Sonntag, dem 10. und 11. Juli, mit einem Doppelkonzert in Leipzig auftreten will. Oerdings letzter Langspieler „Konturen“ erschien im November 2019 und erreichte Platz eins der deutschen Alben-Charts. Die Shows laufen unter dem Titel „Lagerfeuer Acoustics“.

Am Samstag, dem 17. Juli folgt die Kassel stammende Sängerin Lea, die unter anderem die Songs aus ihrem jüngsten Album „Treppenhaus“, erschienen im Mai 2020, live vor Publikum zum Besten gibt.

Konzert in Leipzig: Alligatoah spielt im August

Neu im Programm ist der Auftritt von Hip-Hop-Barde Alligatoah am Mittwoch, dem 4. August. Das Multitalent macht sei jeher nicht nur mit ungewöhnlichen lyrischen Ansätzen und vielen Akustikelementen, sondern auch mit strikt durchkonzipierten Live-Shows von sich reden.

Laut Aust Konzerte sollen die Konzerte mit ausgearbeitete Hygienekonzepten stattfinden. Geplant werde derzeit mit einem Kontingent von 1000 Tickets pro Show. Die Zahl könnte jedoch noch erhöht werden, wenn die Infektionszahlen und die Corona-Schutzverordnung dies zulassen. Tickets unter aust-konzerte.de oder in der Ticketgalerie, tel. 0800 2181 050

Von CN