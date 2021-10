Leipzig

Noch immer müssen Konzert-Betreiber wegen der Corona-Pandemie Großveranstaltungen verschieben oder vollständig absagen – teilweise bereits zum zweiten Mal. Betroffene, die ihre Eintrittskarte bereits vor dem 8. März 2020 erworben hatten, bekamen einen Gutschein anstelle ihres Geldes zurück. Das regelte ein Gesetz der Bundesregierung vom Mai letzten Jahres. So ließe sich einer Insolvenzwelle bei Veranstaltungsbetreibern entgegenwirken, argumentierte die Regierung damals.

Die Gutscheinlösung läuft dieses Jahr zum 31. Dezember aus, obwohl einige Konzerte bisher noch nicht nachgeholt werden konnten oder sogar ersatzlos ausfallen mussten. Zurück bleiben enttäuschte Musik-Fans mit ihren bereits bezahlten Tickets oder Gutscheinen.

Was Gutscheinbesitzer jetzt wissen müssen

Grundsätzlich gilt laut Gutschein-Gesetz: Wer seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht einlösen kann oder möchte, bekommt vom jeweiligen Veranstalter das Geld zurück. Denn ab dem neuen Jahr sind die Regeln wieder wie zuvor: Von Konzertausfällen betroffene Personen müssen keinen Gutschein mehr akzeptieren, sondern können direkt ihr Geld zurückverlangen. Das beinhaltet den Ticketpreis inklusive der Vorverkaufsgebühren und Versandkosten.

Dabei darf sich die Kundschaft nicht von abweichenden Informationen der verschiedenen Veranstalter irritieren lassen. Gutscheine des in Leipzig aktiven Veranstaltungsbetreibers Semmel Concerts Entertainment zum Beispiel sind nach eigenen Angaben noch bis 30. Juni 2022 einlösbar. Achtung: Trotz der Gültigkeit noch über den Jahreswechsel hinaus dürfen sich Betroffene die Gutscheine ab dem neuen Jahr auch auszahlen lassen.

Nachholtermine stehen nur bei einzelnen Konzerten fest

Unabhängig von der Gutschein-Regelung hat neben Semmel Concerts Entertainment auch die Leipziger Konzertagentur Mawi Concert verschiedene Szenarien durchdacht, wenn ein Konzert ausfallen muss. Steht ein Nachholtermin fest, behält das gekaufte Ticket dafür seine Gültigkeit. So können sich beispielsweise Aha-Fans auf den bereits feststehenden Ersatztermin am 14. Mai 2022 freuen - wenn sie diesen wahrnehmen möchten.

Semmel Concerts Entertainment schreibt dazu auf seiner Webseite, der Kunde habe nach Ankündigung des Ersatztermins sechs Wochen Zeit sich zu entscheiden, den neuen Termin wahrzunehmen oder stattdessen einen Gutschein anzunehmen – lässt dabei aber die Möglichkeit der Erstattung des Ticketpreises unerwähnt. Auf konkrete Nachfrage äußerten sich beide Veranstalter nicht näher.

Ersatzlose Absage für „Die Ärzte“ in Leipzig

Aber nicht alle Veranstaltungen werden nachgeholt. So wurden zum Beispiel die ursprünglich für November geplanten Auftritte der Band „Die Ärzte“ bereits ersatzlos abgesagt. In so einem Fall können sich Fans ihren Ticketpreis an den jeweiligen Vorverkaufsstellen auszahlen lassen oder sie entscheiden sich freiwillig für den Umtausch in einen Gutschein, sofern vom Veranstalter angeboten.

Von Friederike Pick