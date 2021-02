Konzerte nur mit Impfung? Jetzt reagieren Leipziger Veranstalter

Leipzig

Geht es nach CTS-Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg, dann ist der Impfpass bald die Eintrittsberechtigung für verloren geglaubte Orte: Konzerthallen. Der „Wirtschaftswoche“ sagte der Vorstandsvorsitzende des internationalen Ticketkonzerns: „Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen.“ Sein Vorstoß kulminierte in der Aussage, dass Eventim -Systeme sogar schon in der Lage seien, Impfausweise einzulesen. Ganz nach der Devise: Gibt es genug Vakzine – wir sind bereit. Auch wenn die unübersichtliche Impflage noch immer die Schlagzeilen dominiert, haben sich Leipziger Veranstalter bereits gegenüber der LVZ positioniert. Die Idee von Schulenberg schien sie unerwartet zu treffen.

Unterstützung aus der Branche

Matthias Winkler, Geschäftsführer der „Mawi Concert Konzertagentur GmbH“, findet den Vorschlag „interessant“. Sein Unternehmen betreibt in Leipzig das Haus Auensee und die Parkbühne, in Halle gehören die Peißnitzinsel sowie die Händelhalle zum Repertoire. Der LVZ sagte er: „Vorausgesetzt, die anderen Ticketsysteme schließen sich dem an, würde ich das mit unseren Konzerten und in unseren Spielstätten wie dem Haus Auensee unterstützen.“

Einlass nur für Geimpfte? Matthias Winkler spricht von einer „interessanten Idee“ Quelle: Kempner

Er spricht sich dennoch gegen eine allzu rigorose Umsetzung aus. „Ich würde nicht so weit gehen, ausschließlich immunisierten Personen Einlass bei Konzerten zu gewähren.“ Schließlich stehe noch gar nicht fest, „wie lange die Immunität nach einer Impfung anhält“. Ein aktuelles negatives Testergebnis solle seiner Ansicht nach ausreichen, um Zutritt zu bekommen. Konkrete Planungen gebe es zwar nicht, wie er sagt. „Wir lassen den Vorschlag jedoch bereits von unserem Justiziar beurteilen“.

Ethikrat lehnt Aufhebung von Beschränkungen für Geimpfte ab Der Deutsche Ethikrat hat dringend davon abgeraten, Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus für geimpfte Menschen aufzuheben. Bisher deute wenig darauf hin, dass geimpfte Personen das Virus nicht mehr weitertragen können. Außerdem habe bislang nicht jeder die Möglichkeit, eine Impfung zu erhalten. Allerdings differenziert das Beratergremium zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Maßnahmen. Sollten Konzertveranstalter nur geimpfte Menschen einlassen, sei dies durchaus möglich.

Es muss sich lohnen

Mario Wolf, Geschäftsführer der Moritzbastei, sieht in Konzerten für Geimpfte eine mittelfristige Perspektive. „Herr Schulenberg nennt zwei Voraussetzungen für die Umsetzung seines Vorschlages. Erstens: genug Impfstoff. Und zweitens: Jeder kann sich impfen lassen.“ Diese Prämissen sieht er derzeit als nicht erfüllt an. „Sollte es aber so weit sein, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, geimpften Menschen die Teilhabe an Veranstaltungen zu verwehren. Mit der Beseitigung aller gesundheitlichen Risiken sollte die Beseitigung aller Einschränkungen einhergehen“, postuliert Wolf.

Mario Wolf, Geschäftsführer der Moritzbastei, hält die Diskussion für verfrüht. Quelle: Kempner

„Aus verständlichen Gründen“ bekomme seine Zielgruppe sowieso erst sehr spät die Möglichkeit zur Impfung. Ebenso spielt für ihn die Rentabilität eine Rolle. Um Künstler und Angestellte angemessen zu entlohnen, sei schon kurzfristig ein größeres Publikum notwendig.

Oper will sich nach Stadt und Land richten, Gewandhaus schweigt

Gudula Kienemund, Sprecherin der Oper Leipzig, kündigt eine profunde Auseinandersetzung mit der Thematik an – auch auf Grundlage der Stellungnahme des Ethikrates vom Mittwoch. Als städtischer Eigenbetrieb ist die Oper kein privatwirtschaftliches Unternehmen. „Wir halten uns selbstverständlich an die Vorgaben von Stadt und Land“, sagt sie. Das Gewandhaus Leipzig wollte sich auch nach zweifacher Nachfrage nicht äußern.

Dagegen zeigt sich Matthias Kölmel verhalten. Er ist Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft – sie verwaltet die „Quarterback Immobilien Arena“. „Aus meiner Sicht sollte zum aktuellen Zeitpunkt, bei dem man noch nicht weiß, ob geimpfte Personen weiter Überträger sein könnten, weniger darüber diskutiert werden, was geimpfte Personen wieder dürfen“, so Kölmel zur LVZ.

Matthias Kölmel, Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft, sieht im Impfstoff einen Lichtblick. Quelle: Kempner

Es ginge darum, mit „intensiver Aufklärung“ zu den Impfmöglichkeiten das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Um ein mögliches Ticketsystem mit Vorbild Eventim kümmere man sich, „wenn absehbar ist, wo die Reise hingeht“.

Die Reaktionen über den Vorstoß von Eventim-Chef Schulenberg – sie fallen in Leipzig ganz unterschiedlich aus. Kölmel aber sagt noch diesen einen Satz, den wohl alle Veranstalter unterschreiben würden: „Der Impfstoff ist für die Livebranche der einzige Lichtblick.“

Von Florian Reinke