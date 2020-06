Leipzig

Bislang kann Frank Schenke mit dem Kuriosum ganz gut umgehen. Sein 2018 zusammen mit Kollege Ralf Kiekhöfer gegründetes Projekt trägt den Namen der aktuellen Pandemie: Das Theater Korona sorgte vor zwei Jahren für positives Aufsehen mit einer Figurentheater-Fassung von Daniel Kehlmanns Roman „Die Vermessung der Welt“. Mit der Erfolgs-Inszenierung wird am Freitag, 3. Juli, die zweite Spielzeit des Gartentheaters in Abtnaundorf eröffnet.

Seit ein paar Wochen kann Schenke davon ausgehen, dass dem Bühnenbetrieb inmitten von grüner Idylle keine Beschränkung mehr im Weg steht. Der Chef des Theaters Fingerhut nutzte die Zeit, um die Spielfläche aufzuwerten: Eine von Holzbildhauer Michael Hartmann gebaute helle Konstruktion aus Robinienstämmen rahmt die Bühne und hält auch die Traverse fürs Licht, das Gartentor ist ebenfalls neu, und nebenan sind zwei Trockenklos samt Waschbecken und Hygienestation errichtet worden.

Bis zu 80 Gäste möglich

Angesichts der aktuell geltenden Corona-Regeln kann das Gartentheater 60 Gäste empfangen. Bei größerem Andrang können die Aufführungen auf eine Leinwand im etwas weiter hinten liegenden Teil des Gartens für weitere 20 Besucherinnen und Besucher übertragen werden.

Schenke freut sich auf die Rückkehr in seinen Beruf. „Der erste Auftritt seit März wird sich unter den neuen Bedingungen zunächst sicher seltsam anfühlen“, vermutet er, „aber nach ein paar Minuten haben sich Publikum und wir dran gewöhnt“. Dann dürften eh alle eingetaucht sein in eine andere Welt und Zeit: in die Erlebnisse der Wissenschaftler Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauss gegen Ende des 18. Jahrhunderts.

Bodecker und Neander kommen

Weitere Höhepunkte im Spielplan werden vor allem die renommierten Berliner Pantomimen Bodecker und Neander setzen, die am Nachmittag des 11. Juli Programm für Kinder machen und abends Erwachsene in den „Garten Eden“ entführen. Generell ist das Programm in 16-Uhr-Stücke für den Nachwuchs und 20.30-Uhr-Termine für die Großen aufgeteilt. Zu den weiteren Gästen gehören das Dresdner Figurentheater Theatrium, das Theater Töfte aus Halle und das Musikerduo Peggy Luck/ Toni Linke.

Der Verkauf von Getränken ist gestattet, um das Tragen von Masken wird nur beim Ansteuern oder Verlassen des Platzes gebeten. Wie heißt es so schön auf der Website? „Unsere erste Devise heißt: Atmen und lächeln! Und die zweite: Theater macht glücklich!“ Korona macht’s möglich – so lange es mit K geschrieben wird.

Gartentheater Abtnaundorf, Sternbachstraße 22; alle Termine stehen auf www.gartentheater-abtnaundorf.de, Karten können bestellt werden per Telefon unter 0341 2332909 oder per Mail an theater-fingerhut@web.de, außerdem bei Culton Ticket im Peterssteinweg 9.

Von Mark Daniel