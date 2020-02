Dresden/Erfurt

Der Trend geht zur Korrektur, das ist erstmal gut. Auch wenn das Ergebnis einer Korrektur oft nicht richtig ist, ist es meistens weniger falsch, also besser. Das Dresdner Opernballaballa, ausgelöst durch die Auszeichnung des ägyptischen Machthabers Al-Sisi, soll nun, wie wir am Mittwoch erfuhren, dadurch beendet werden, dass dem Ausgezeichneten die Auszeichnung aberkannt wird, wie der Auszeichnende, Semperopernballvereinsvorsitzender Hans-Joachim Frey, mitteilte. „Guten Tag, Herr Al-Sisi, Frey hier, ich bin’s nochmal. Diesen St.-Georgs-Orden, den ich neulich bei Ihnen im Präsidentenpalast aus Versehen habe liegen lassen, den würde ich die Tage gerne abholen.“

Die Farbe gewechselt

Korrigiert und – weiterfeiern. Während Dresden nun also wieder jubilieren kann, muss Thüringen noch warten. Am Mittwoch hatte das Bundesland, das sich als Grünes Herz Deutschlands vermarktet, im dritten Wahlgang die Farbe gewechselt. Der gewählte Ministerpräsident wird nicht allzu lange im Amt bleiben, darf man vermuten. Doch bis zu Neuwahlen – in der politischen Sphäre der Code für Korrekturen – dürfte noch einige Zeit vergehen. Stress für Talkshow-Redaktionen. Und Demokraten. „Hallo, Herr Höckerich, ich bin’s noch mal, der Wähler.“

Korrigieren ohne Einzuholen?

Korrigieren ohne Einzuholen? Schwierig. Es bleibt immer etwas. Das Netz vergisst nicht. Selbst der Mensch, darauf dressiert, von einer Erschütterung zur nächsten bewegt zu werden, stutzt manchmal. Hält sogar inne, schaut sich Dinge näher an: Was ist da los in Ägypten? Wer beliefert das Land mit Waffen? Sind die bürgerlichen Parteien in Deutschland noch bürgerlich? Es soll sogar Leute geben, die sich wieder für Geschichte interessieren.

Von Jürgen Kleindienst