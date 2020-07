Leipzig

Wenn der einstige Thomaskantor Hans-Joachim Rotzsch von der Schöpferin der stilisierten, bis heute aktuellen Kieler Bluse seiner Jungs sprach, dann nur in den höchsten Tönen. „Die tolle Frau Stromberg!“ Sie sei es gewesen, die den Chor von diesen, so wörtlich, unsäglichen künstlichen Stoffen befreite. „Die fühlten sich beinahe wie Holz an. In Anlehnung an das Connewitzer Holz nannten wir einen Anzug den Connewitzer. Als wir in den Regen kamen, fürchteten wir, der Stoff, also das Holz, könnte ausschlagen.“

Textile Wende in den 70ern

Christine Stromberg Quelle: privat

Mit Christine Stromberg, damals Chef-Kostümbildnerin der Berliner Staatstheater, kam die textile Wende: Es war Mitte der Siebzigerjahre. Einer der vielen Staatsakte in Berlin. Da sah sie die Thomaner in ihrem Präsent-20-Outfit, den kratzigen weißen Rollkragenpullis, den blauen Westen und den Plastikschuhen. Nee, Kinder, dachte die Meisterin, so können wir die Thomaner unmöglich in die Welt schicken. Gesagt, getan. Und so entwarf sie die inzwischen legendäre Stromberg-Bluse, jenen leicht verfremdeten Matrosenanzug mit den markigen Streifen.

Sie arbeitete mit den wirklich Großen

Am 17. Juni starb Christine Stromberg nach kurzer schwerer Krankheit mit 92 Jahren. Das gab das Deutsche Theater Berlin jetzt auf seiner Webseite bekannt. Als Direktorin der Berliner Kostümwerkstätten betreute sie von 1961 bis 1993 unzählige Inszenierungen des DT, der Deutschen Staatsoper und des Berliner Ensembles. Sie arbeitete mit den wirklich Großen zusammen: mit Brecht und Weigel, Schostakowitsch und Dessau, mit Heiner Müller und Ulrich Mühe. Selbst als Ruheständlerin konnte sie nie recht vom Theater lassen.

King Lear für Anthony Hopkins

Zeitlebens schwärmte sie von der Einladung des Filmstars Anthony Hopkins. Der hatte im Osten eine Aufführung mit ihrem Kostümbild gesehen. Vom Fleck weg engagierte er Christine Stromberg für die Inszenierung von King Lear am Londoner National Theatre, in der er die Hauptrolle spielen sollte. Am 11. Dezember 1986 war Premiere. Wolfgang Heinz, Thomas Langhoff, Friedo Solter, Harry Kupfer – die prominentesten Ost-Regisseure schätzten ihre Arbeit.

Christine Stromberg Quelle: privat

Wilhelminisches Überbleibsel

Der Matrosenanzug galt in der DDR als Überbleibsel der wilhelminischen Zeit, als Ausgehkleidung des bürgerlichen Knaben. Um sich von alldem abzugrenzen, musterte man die Kieler Bluse zunächst aus. „Uns passte das nicht. Denn die Streifen waren eine Marke des Thomanerchores. Umso mehr freuten wir uns über den Entwurf von Frau Stromberg. Ihr Vorschlag gefiel uns sofort“, sagte der 2013 gestorbene Ex-Kantor Rotzsch. Auf dem 9. Parteitag der SED am 21. Mai 1976 traten die Knaben erstmals in Stromberg-Blusen auf.

Eine Art Jugendobjekt

Es sei eine Art Jugendobjekt gewesen, betonte Stromberg. Die begabtesten Schneiderlehrlinge ihrer Werkstatt hätten über den Entwürfen gebrütet. Bestärkt durch Kantor Rotzsch und den einstigen Chordirektor Rudolf Obendorf nahm das etwas andere „Blauhemd“ recht bald Konturen an. Die von Stromberg auserwählte, bis obenhin mit Planaufträgen eingedeckte Neukirchener Firma Gebrüder Fürst erklärte sich schließlich bereit, in Sonderschichten bis zu 1000 Meter Gabardine, einen besonders edlen Wollstoff, zu weben.

„Ein unvergesslicher Auftrag“

Christine Stromberg Quelle: privat

„Es war für die gesamte Belegschaft ein unvergesslicher Auftrag“, erinnerte sich Käte Eberhardt vor Jahren unter Tränen der Rührung: „Das Kontingent war eigentlich ausgeschöpft. Zu der Zeit bekamen wir nur die schlechteste Wolle, die vom Bauch der Schafe. Mit vereinten Kräften hatten wir es doch geschafft, wir, der VEB Anzugstoffe Neukirchen/Pleiße.“ Als Dankeschön gaben die Thomaner ein Konzert im Crimmitschauer Theater. Alle Beteiligten waren eingeladen – vom Spinner bis zum Heizer.“

Noch leichterer Stoff

Sabine Vogler, aktuell Schneiderin in Diensten der Thomaner, kennt die Geschichte der Bluse. Die 53-Jährige hält das Andenken der verstorbenen Kostümbildnerin in Ehren: „Die Jungs tragen noch immer die von ihr entworfenen Blusen. Derzeit bin ich dabei, sie aus noch leichterem Stoff, einer Mischung aus Wolle und Polyester mit Stretchanteil zu schneidern. 15 Exemplare sind schon fertig – mit Druckknöpfen statt Knopflöchern und mit Gummizug statt Schnur.“ Gut so, hätte Christine Stromberg gesagt.

Von Haig Latchinian