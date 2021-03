Leipzig

Nachdem sich am Mittwochabend im Stadtrat bereits Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zum gewählten Thomaskantor Andreas Reize bekannt hat, hat sich am Donnerstagmorgen nun auch Universitätsmusikdirektor David Timm erklärt: „Das Ergebnis des Auswahlverfahrens zur Neubesetzung des Thomaskantorates stand für mich zu keiner Zeit in Frage. Daran hat sich nichts geändert“, schrieb er in einer Mail an die LVZ-Redaktion und ergänzte: „Ich wünsche Andreas Reize und dem Thomanerchor eine gute Zusammenarbeit.“

Damit signalisiert der Favorit der Thomaner, die sich in der vergangenen Woche mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt hatten mit der Forderung, Timm als Thomaskantor zu berufen und nicht den einstimmig gewählten Schweizer Reize, dass das Auswahlverfahren für ihn keinen Anlass zur Kritik gab. Oberbürgermeister Jung sagte am Vorabend sogar, er habe bisher kaum ein „konzentrierteres, transparenteres Auswahlverfahren“ erlebt.

Alle aktiv beteiligten Thomaner befragt

Die Thomaner hatten sich in ihrem Brief beklagt, in diesem Auswahlverfahren nicht gehört worden zu sein. Dem widersprechen die Mitglieder dieser Kommission in einem gemeinsamen Schreiben an Jung. Darin heißt es: „Der Vorschlag der Expertenkommission, der von der Auswahlkommission mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde, erfolgte in genauer Kenntnis der differenziert vorgetragenen Meinungen der Vertreter des Thomanerchors.“

Die Expertenkommission, der die Professoren Christfried Brödel, Jörg Breiding, die Professorin Anne Kohler, Domkantorin Martina van Lengerich sowie der Kammersänger und Ex-Thomaner Martin Petzold angehörten, stellt klar: Die Expertenkommission befragte „alle aktiv beteiligten Thomaner nach ihren Eindrücken. Dabei konnte sich jeder Thomaner äußern; dies wurde auch freimütig in Anspruch genommen. An dem anschließenden Gespräch der Auswahl- und Expertenkommission mit dem jeweiligen Bewerber nahmen stets zwei Vertreter des Thomanerchors teil. Beide hätten als gleichberechtigte Gesprächspartner agiert. Nach der Verabschiedung des Kandidaten habe eine Auswertungsrunde stattgefunden. „Dabei erhielten die beiden Thomaner in jedem Falle als erste das Wort, um ihre Einschätzungen zu geben. Sie gaben sowohl die mehrheitliche Meinung der Chormitglieder als auch ihre persönliche Beurteilung bekannt. Nach den Thomanern wurden die Vertreter des Gewandhausorchesters um ihr Votum gebeten. Danach mussten die Mitglieder der Expertenkommission einzeln Stellung nehmen. Es folgten die Voten der Auswahlkommissionsmitglieder. Die Thomaner waren bis zum Schluss der Auswertung anwesend.“

Gewandhausorchester Vorstand stellt sich ebenfalls hinter Reize

Auch Dorothea Hemken, Miho Tomiyasu-Palma Marques und Matthias Schreiber als Vorstand des Gewandhausorchesters betonen die Offenheit und Transparenz des Verfahrens: „Im Anschluss an die musikalischen Vorstellungsandachten“ heißt es in einer am Donnerstag verschickten Mitteilung, „hat sich die Auswahlkommission jeweils über die Kandidaten ausgetauscht. Beteiligt an diesen Beratungen waren als Vertreter des Thomanerchores der Präfekt und der Domesticus. Ausführlich haben sie die Meinung des Chores zu den einzelnen Kandidaten der Kommission erläutert und ebenso die Meinungen der anderen Mitglieder der Auswahlkommission hören können.“

Die Musikerinnen und Musiker des Gewandhausorchesters hätten „Herrn Reize sowohl in der Probenarbeit, als auch in der musikalischen Andacht als hervorragenden und inspirierenden Musiker erlebt, der musikalisch neue Impulse vermitteln konnte und freuen sich sehr auf die kommende Zusammenarbeit mit Herrn Reize.“

Von Peter Korfmacher