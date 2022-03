Leipzig

Es muss nicht immer viel Blaba sein: Die Kamera fährt den Marx-Nischel in Chemnitz von unten nach oben ab. Ein großes rotes K leuchtet auf, darunter „LIVE 2022“, fünf Männer auf einem Dach, dann 14 Tourtermine und die Information: „Tickets ab Freitag“. So kündigte am Mittwoch die Band Kraftklub ihre Tour im Herbst dieses Jahres an, das Video wurde in diversen sozialen Netzwerken veröffentlicht. Das einzige Konzert in Sachsen findet am 2. Dezember in der Arena Leipzig statt. Tourauftakt ist am 10. November in Kiel, Schlusskonzert am 4. Dezember in Erfurt.

Die gute Nachricht lag in der Luft. Am vergangenen Samstag war die fünfköpfige Rap-Rock-Band überraschend in Leipzig aufgetaucht und hatte an der Karl-Heine-Straße ein Spontankonzert gespielt. Rund 40 Minuten begeisterte die Chemnitzer Band um Sänger Felix Kummer vor der Kneipe „Noch Besser Leben“ das schnell herbeigeströmte Publikum. Um die 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer jubelten und tanzten auf der Straße. Es war das erste Konzert der Band seit Beginn der Corona-Pandemie.

Gerüchte über neues Album

Gerüchte über ein neues Album gibt es schon länger, das jüngste, „Keine Nacht für Niemand“, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Gebucht ist Leipzig in diesem Jahr schon vor der Hallen-Tour. Kraftklub ist Headliner beim Highfield-Festival im August am Störmthaler See. Auch beim im September geplanten Comeback des Lollapalooza in Berlin sind die Chemnitzer dabei.

Von jkl