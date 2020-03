Kreative in der Corona-Krise: „Unter allen Selbstständigen herrscht Panik“

Leipzig

Die Corona-Krise bringt das öffentliche Leben zum Erliegen – und damit auch alle Wirtschaftsbereiche, die vom Publikumsverkehr abhängig sind. Das trifft nicht nur Unternehmen, sondern vor allem auch Freie Berufe und Kreative. Diese haben selten Rücklagen, ihnen droht schon nach wenigen Wochen ohne Einnahmen die Zahlungsunfähigkeit. Der LVZ sprach darüber mit Martin Neuhof, der als freiberuflicher Fotograf in Leipzig arbeitet.

Herr Neuhof, Sie haben auf Facebook zuletzt eine Umfrage unter Kollegen gemacht, wie diese mit der Corona-Krise zurecht kommen. Wie geht es ihrer Branche?

Martin Neuhof: Die Grundstimmung ist sehr negativ, weil inzwischen fast alle Aufträge wie Hochzeiten oder andere Veranstaltungen abgesagt werden und es deshalb keine Einnahmen mehr gibt. Natürlich versuchen wir das zu machen, was noch ansteht. Aber wir wissen eben auch: Die Situation spitzt sich weiter zu, auch die verbliebenen Aufträge wird es künftig nicht mehr geben. Das betrifft nicht nur uns Fotografen, das betrifft jeden, der irgendetwas mit Veranstaltungen zu tun hat. Es wir derzeit einfach alles zurückgefahren.

Was sollte aus Ihrer Sicht nun als erstes getan werden, um den Betroffenen zu helfen?

Martin Neuhof: Unter allen Selbstständigen herrscht Panik und das Gefühl, allein gelassen zu werden. Jeder hat Angst, künftig überhaupt noch Geld verdienen zu können. Diese Panik muss kurzfristig aufgefangen werden. Wie genau das gehen soll, ist uns eigentlich egal. Aber wir brauchen eben jeden Monat einen Betrag X, damit wir unsere Miete weiter bezahlen können, damit wir unser Essen bezahlen können. Hier zu helfen, ist das Allerwichtigste, um der Panik entgegenzuwirken.

Es gibt bereits mehrere Initiativen und Ideen, wie geholfen werden kann. Das geht vom bedingungslosen Grundeinkommen bis hin zu Playlisten bei Spotify mit Künstlern, deren Veranstaltungen abgesagt wurden. Was halten Sie davon?

Martin Neuhof: Jede Initiative ist gerade wichtig: Damit eben nicht nur den großen Firmen geholfen wird, sondern auch den kleinen Fotografen, den Grafikern, den Musikern, den Veranstaltungstechnikern. Das ist ein sehr breit gefächertes Feld. Ich denke, die Politik hat uns inzwischen auch auf dem Schirm – allerdings ist man mit den notwendigen Maßnahmen offenbar noch nicht so weit. Es hieß ja auch, dass jedem geholfen wird und ich hoffe nun einfach, das tatsächlich Hilfe kommt.

Es wird derzeit viel über Solidarität gesprochen. Was kommt von dieser bei Ihnen und ihren Kollegen an?

Martin Neuhof: Ob es tatsächlich solidarisches Handeln gibt, wird sich wahrscheinlich erst in den kommenden Wochen zeigen. Wir versuchen jetzt das eigene Umfeld für unser Problematik zu sensibilisieren. Denn viele Menschen, die fest angestellt sind, deren Lohn fortgezahlt wird, für die gibt es bisher unser Problem ja noch überhaupt nicht. Als Selbstständiger merkt man allerdings sofort, das etwas fehlt. Wir werden in zwei, drei Wochen sehen, wie weit es mit der Solidarität her ist.

Angesichts geöffneter Bars und Clubs werfen manche den Kreativen vor, die Gesamtsituation zu unterschätzen. Was denken Sie darüber?

Martin Neuhof: Ich persönlich mache gar nichts mehr öffentlich, bin eigentlich nur noch zu Hause. Es wird nur noch gemacht, was notwendig ist – und dabei habe ich keinen Kontakt mit vielen Menschen, sondern im Zweifel mit einer Person. Das halte ich für vertretbar – zumindest noch. Am vergangenen Wochenende konnte man allerdings auch beobachten, dass viele noch in den Clubs und Kneipen waren. Ehrlich gesagt finde ich das rücksichtslos, weil niemand mit Sicherheit sagen kann, ob er das Coronavirus schon in sich trägt. Falls das so sein sollte, ist man Überträger und steckt sein Umfeld an. Deshalb verzichte ich selbst darauf und finde auch, dass andere darauf verzichten sollten.

