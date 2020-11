„Krieg die Sterne“: Ilses Erika bietet kultiges Weihnachtsspiel als Adventskalender

Leipzig

Ein Dezember ohne Weihnachtsspiel von Ilses Erika ist wie Jesus ohne Krippeschutz. Jahr für Jahr kredenzt das Team des südvorstädtischen Wohnzimmerclubs eine abgefahrene Theaterfassung unvergesslicher Filmklassiker. Das gilt auch für das Finale dieses sehr außergewöhnlichen 2020: Jörn Drewes und Co. lassen sich von Beschränkungen nicht aufhalten und schicken ihre aktuelle Inszenierung online als Adventskalender auf die Bildschirme ihrer Fans. Diesmal wird „Stars Wars“ ilsetypisch veredelt.

Nach Krachern wie „Ghostbusters“, „ Dirty Dancing“, „E. T. – der Außerirdische“ oder „Matrix“ gibt’s nun also den Kultstoff von George Lucas. Und wie immer hat die Ilse-Crew außer Kosten weder Mühen noch Enthusiasmus oder Fantasie gescheut. „Grundsätzlich finde ich das alles wieder sehr professionell“, konstatiert Betreiber Drewes im Promo-Video. Das bezeugen schon allein seine außerirdischen Ohren aus Brezeln sowie ein Staubsauger, umgewandelt zum Astromech-Droiden R2-D2.

Veränderter Titel

Die ganz besondere Lesart deutet schon die Veränderung im Titel an: Aus „Krieg der Sterne“ wurde „Krieg die Sterne!“. Was dahinter steckt, bleibt im Nebel des Weltalls. Ilse-Booker Christian Feist verspricht auf alle Fälle „gewohnte Improvisationsmanier mit Spielfreude vor unglaublicher Kulisse“.

„ Star Wars“ wurde auf der Showbühne bereits aufgeführt, gefilmt und in 24 drei- bis fünfminütige Folgen geschnitten. Die kann das Publikum nun online abonnieren. Wer einmalig 24 Euro – also einen Euro pro Folge – zahlt, bekommt ab dem 1. Dezember an jedem Abend per E-Mail einen privaten Link zur jeweiligen Folge geschickt – bis zum Heiligen Abend. Der Betrag kann via Paypal an gudrun@ilseserika.de geschickt oder überwiesen werden an Ilses Erika, IBAN DE54 8605 5592 1801 4686 87 (Angabe der Mailadresse nicht vergessen).

Idee kam von einem Stammgast

Die Idee zur corona-konformen Umsetzung kam von Ilse-Stammgast Susan Zaspel. Darstellerisch wie immer alles gegeben haben neben Drewes und Feist unter anderem Charlotte Vogel, Ralf Donis und Tobias Rentzsch. Möge die Macht auch nach Weihnachten mit ihnen sein.

Von Mark Daniel