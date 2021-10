Leipzig

In einem Newsroom wie diesem habe er viele Jahre gearbeitet, erzählt der Journalist und Schriftsteller Johannes Groschupf, und die dunklen Seiten der Politik verfolgt, die ihn nicht nur interessieren, sondern auch inspiriert haben zu seinem Thriller „Berlin Prepper“ (2019), für den er den Deutschen Krimipreis erhielt.

Im LVZ-Newsroom liest er aus dem neuen Roman „Berlin Heat“ dabei (ebenfalls bei Suhrkamp erschienen), der wieder in Berlin spielt. Welche Bedeutung die Großstadt für ihre Kriminalromane habe, will Else Laudan von Groschupf und Pieke Biermann wissen. Laudan, die sich als „feministische Krimiverlegerin“ bezeichnet, hat Biermanns „Berlin-Quartett“ im Ariadne Verlag neu herausgebracht, an diesem Abend im Rahmen des Literarischen Herbstes ist sie die Moderatorin.

Der flirrende Boden der Großstadt hat es Pieke Biermann angetan

„Kriminaldauerdienst: Babylon City“ ist er überschrieben. Es geht um Berlin. „Eine Großstadt ist an sich ein Roman, ein Film“, sagt Pieke Biermann mit Blicke auf all die Geschichten und Menschen. Ältere Großstädte hätten eine Art Werkstattcharakter, wo Sachen ausprobiert werden. Das Aufregende sei der „humane Boden“, der „flirrende Unterboden, den man eigentlich nur entdecken muss. Die Geschichten liegen auf der Straße.“

Ihr Berlin-Quartetts zeigt die Stadt im Umbruch. Im dritten Teil, „Herzrasen“, nach dem Mauerfall, ist es das Scheunenviertel in Mitte, die Mulackstraße. Ihre Ermittlerin Karin Lietze nennt sich Hauptkommissar, ohne –in, „Lietze reicht. Ich weiß selbst, dass ich eine Frau bin.“

Ein Kind ist tot, gequält und misshandelt, und keiner der Nachbarn hat etwas gesehen, etwas bemerkt, „nicht mal der Hausbuchführer, Blockwarts Wiedergänger“. Sie habe immer nur geschrieben, wenn sie Fragen habe, nicht Antworten, sagt Biermann im Gespräch. Gute Kriminalliteratur, und die Betonung liege auf Literatur, gebe es nur in Demokratien. „In Diktaturen kann man nicht spielen, weder dystopische noch utopische Sachen inszenieren, die öffentlich verhandelbar sind.“ Das Konfliktpotenzial finde sich im Gesellschaftlichen.

Johannes Groschupf interessieren die Lebensverhältnisse

Blick ins Reporter-Café im LVZ-Newsroom. Quelle: Dirk Knofe

Genau aus diesem Grund ist für Moderatorin Laudan der Krimi „das Genre der Krise“, denn „alle Verbrechen haben einen politischen Hintergrund“. Konflikte drehten sich immer um Ressourcen und Machtverhältnisse. (Im Übrigen rege es sie auf, wie andere davon profitieren, dass Menschen wohnen müssen.) Krimis seien ein Genre, in dem Literatur von unten kommen könne. Dem stimmt Johannes Groschupf zu, den interessiert, „in welchen Verhältnissen die Leute leben, zu Brot und Butter kommen“. Man könne in Kriminalromanen mehr über das Leben der Gegenwart finden als in der deutschen Gegenwartsliteratur.

In seinem aktuellen Roman „Berlin Heat“ liegt die Erzählperspektive bei einer Person, einem Zocker. Um sich in dessen Lebenswelt einzufühlen, habe Groschupf in Spelunken herumgelungert. „Das war teuer.“ Die Zeit wiederum ist allen vertraut: der erste freie Sommer nach dem Lockdown. Berlin wacht auf, Touristen „wollen sinnlos eskalieren“. Groschupf nennt die Großstadt einen „Streifraum“, in dem er die nicht immer sympathischen Charaktere finde, die seine Bücher beleben.

Auch bei Biermann, die zudem als Übersetzerin arbeitet und 2020 für ihre Übersetzung von Fran Ross’ „Oreo“ den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat, überzeugen die Figuren mit Eigenheiten und eigener Sprache. Der Mensch, der nicht dauernd der Bessere sein will, denkt auch mit dem Herzen, heißt es bei ihr. Und all das ist natürlich nicht an Berlin gebunden, nicht mal an eine Großstadt, aber in diesem Schmelztiegel ist gewaltig, politisch und in beidem schmutzig. „Lesen statt Putzen“ steht auf Else Laudans Stoffbeutel. Auch das ist krisennah wahr.

Der Literarische Herbst am Wochenende Sonnabend, 30. Oktober 17.30 Uhr, „Vom Geben und Nehmen“: In der Galerie für Zeitgenössische Kunst fragt ein interdisziplinäres Campusprogramm der Literaturzeitschrift „Edit“ nach Bündnissen fürs Zusammenleben, „Brotjobs & Literatur“. Um 19 Uhr liest Shida Bazyars aus ihrem Roman „Drei Kameradinnen“, 22 Uhr legt DJ Alicia Franzke auf. 19 Uhr, „Ins Offene“, ein Abend mit Joseph-Breitbach-Preisträger Karl­-Heinz Ott, deutsche Nationalbibliothek, 20 Uhr, „Die schlecht gemalte Deutschlandfahne“, die Literaturshow im Neuen Schauspiel, mit Rebecca Maria Salentin, Svenja Gräfen 20 Uhr, „Lyrikhotel Drei“: Jörg Schieke (Leipzig) lädt Juliane Liebert (Berlin) in die Alte Post Lindenau ein Sonntag, 31. Oktober 11 Uhr, „Edit Essaypreis“: Öffentliche Jurydiskussion und Lesung mit Asal Dardan in der Galerie für Zeitgenössische Kunst 11 Uhr, „Möööp, möööp! Wrummm!”: im Kinderbuchladen Serifee präsentiert Finn-Ole Heinrich „Trecker kommt mit!“ und „Schlafen wie die Rüben“ 18 Uhr, 14. Leipziger Poetikvorlesung: im Paulinum gibt Rosa von Praunheim Einblicke in seine künstlerische Arbeit, der Eintritt ist frei, Anmeldung per Mail: dll@uni­-leipzig.de Die jeweiligen Anmeldeadressen aller Veranstaltungen sowie weitere Informationen: literarischer-herbst.com

Von Janina Fleischer