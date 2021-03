Leipzig

Wolfgang Thierse ist ein weiser Mann. Er ist auch SPD-Mitglied. Trotzdem. Neulich hat er in einem Text für die „FAZ“ gefragt, wie viel Identität die Gesellschaft verträgt. „Themen kultureller Zugehörigkeit scheinen jedenfalls unsere westlichen Gesellschaften mittlerweile mehr zu erregen und zu spalten als verteilungspolitische Gerechtigkeitsthemen“, schreibt er.

Er beklagt „neue Bilderstürme“ bei der Tilgung von Namen, Denkmalstürzen, Denunziation von Geistesgrößen. Da zähle subjektive Betroffenheit mehr als der genaue Blick auf Bedeutungsgeschichte.

Thierse möchte den gesellschaftlichen Zusammenhalt als „ausdrückliches Ziel von demokratischer Politik und kulturellen Anstrengungen“ sehen, „eben vor allem auch der Sozialdemokratie“. Deren Spitze aber tadelt ihn ab für seine Überlegungen, die auch ein Gesprächsangebot sind. Denn der 77-Jährige bemüht sich um Verständigung, um das Verbindende.

Kulturelle Normen verblassen

Er führt die Vorstellungen von Solidarität, Menschenwürde und Toleranz an als Werte, die die offene Gesellschaft tragen, erinnert an die „geschichtlich geprägten kulturellen Normen, Erinnerungen, Traditionen“. In welcher Not er nach etwas Verbindlichem sucht, zeigen die Reaktionen auf Thierses Text, der Shitstorm kam schnell.

Die Leichtfertigkeit, mit der Thierse über den Mund gefahren wird, macht deutlich, wie schwer der Verlust bereits wiegt. Künstlern wird ihr Beruf und der Kultur ihr Wert abgesprochen, und jene, die etwas daran ändern könnten, verhalten sich gleichgültig. Von kulturvollem Umgang kann keine Rede mehr sein. Darüber erhebt sich kein Lärm.

Von Janina Fleischer