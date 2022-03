Kritik an Boykott von „Abteil Nr.6“ – Cinestar nimmt Film wieder ins Programm auf

Leipzig

Der deutsche Filmverleih eksystent hat am Freitag die Cinestar-Gruppe in einem öffentlichen Brief kritisiert. Dem Schreiben zufolge hatte das deutschlandweit agierende Kinounternehmen den Film „Abteil Nr.6“, den eksystent am 31. März in die Kinos bringt, aufgrund der Beteiligung des russischen Darstellers Yuriy Borisov aus dem Programm genommen. Inzwischen hat die Cinestar-Gruppe dies revidiert.

„Diese Entscheidung ist in diesem Einzelfall in seiner Größe fatal, weil russisches Kulturschaffen generalisiert verurteilt wird“, schreibt eksystent. Es würden Kommunikations- sowie Reflexionsräume geschlossen oder nicht ermöglicht. „Wir sprechen uns gegen einen generellen Boykott russischer Künstler*innen aus, die uns in der Vergangenheit und Gegenwart mit herausragenden Werken Einblicke und Diskussionsräume geboten haben. Und wir sind solidarisch mit den russischen Menschen, die im heutigen Russland auf die Straße gehen und sich gegen das stattfindende Verbrechen positionieren.“

Cinestar spricht von Missverständnis

Das Kinounternehmen reagierte kurz darauf und machte die Entscheidung rückgängig. „Hierbei handelte es sich um ein Missverständnis. Der Film wird umgehend wieder ins Programm genommen“, hieß es auf Anfrage.

In „Abteil Nr.6“ dss finnischen Regisseurs Juho Kuosmanen („Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“) macht sich eine in Russland lebende Finnin (Seidi Haarla) mit dem Zug auf quer durch Russland nach Murmansk. Dabei macht sie Bekanntschaft mit einem von Yuriy Borisov gespielten Reisenden. Der Film wurde als Finnlands Beitrag für die Oscars 2022 eingereicht. Yuriy Borisov sowie die russische Koproduzentin Natalia Drozd-Makan hatten sich jüngst an einem mit „Nein zum Krieg“ betitelten offenen Brief russischer Kulturschaffender beteiligt.

Von CN