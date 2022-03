Leipzig

Die Zeitläufte haben es bisher nicht gut gemeint mit der Krystallpalast-Show „Reine Nervensache – Adrenalin und Comedy“, die tatsächlich zwischen stockendem Atem und befreiendem Prusten präzise hält, was ihr Name verspricht: Beinahe sofort nach der Premiere vor zwei Jahren grätschte der erste Corona-Lockdown dazwischen; kurz nach der Wiederaufnahme im Sommer danach ging es ihr nicht anders. Nun ist der dritte Kultur-Lockdown Geschichte, und das Krystallpalast-Varieté nimmt noch einmal Anlauf, um diese Produktion unter die Leute zu bringen.

Trash und Können

Am Mittwochabend war die erste von zwei Premieren, und die „Reine Nervensache“ soll nun bis Ende Juni in der Magazingasse die (pandemiebedingt nur rund 130) Plätze füllen. Das wird ihr, sorgt das Virus nicht wieder dafür, dass die Schotten dicht gemacht werden müssen, gewiss gelingen. Denn diese von Urs Jäckle inszenierte „Reine Nervensache“ ist erstens eine hinreißend komische und zweitens eine atemberaubend akrobatische Show. Sie tritt drittens zwar in die Fußstapfen der doppelt eingestellten, hat sich aber – viertens – so klar weiterentwickelt, dass all die, die sie 2020 bereits sahen, sich nicht langweilen, sondern wieder mit offenen Mündern staunen, mit geschlossenen glucksen oder mit noch weiter geöffneten lachen angesichts dieser zwei Stunden zwischen Komik und Akrobatik.

Mago Skizzo Quelle: Andre Kempner

Für erstere stehen die munter drauflos pöttelnden Kirmes-Conferencen Rick van Nötens, der sich für jeden Kalauer bückt und die Gitarre souverän genug schlägt, um aus Können Trash-Profit zu saugen. Diese Kunst beherrscht Davide Nicolosi alias Mago Skizzo aus Italien in noch größerem Maße. Ob er Tricks versenkt oder sich selbst im Riesenballon: Dieser Klamauk im Niemandsland zwischen Erbarmungswürdigkeit und Grandezza lässt kein Auge trocken. Und die Akrobatik, die die beiden mit ihrer Komik rhythmisieren, sie tut es auch nicht.

Zwei schöne Stunden in einer anderen Welt

Ob Volodymyr Omelchenko aus der Ukraine, gerade hat er seine Familie glücklich aus dem Kriegsgebiet nach Leipzig geholt, auf waghalsig gestapelten Rollen und Podesten jongliert. Ob sein Landsmann Andrey Vovk es mit Autoreifen treibt. Ob Khatib Khamis Juma sich selbst windet und knotet, als habe er keine Knochen. Ob Marta Camuffi aus Italien an ihren Haaren durch die Luft wirbelt, die Crossbow Stunts aus den Niederlanden und den USA sich mit ihren Armbrüsten beschießen oder das Duo Cardio aus Frankreich und Mexiko mit Stangen-Balance den Atem stocken lässt. In keinem Moment hängt der Spannungsbogen durch.

Die Crossbow Stunts Quelle: Andre Kempner

Die Welt ist eine andere geworden seit der ersten Premiere dieser „Reinen Nervensache“ vor ziemlich genau zwei Jahren. Aber wer ihr für zwei Stunden entfliehen möchte, der ist hier nach wie vor so goldrichtig wie das enthusiasmiert jubelnde Premierenpublikum.

„Reine Nervensache – Adrenalin und Comedy“ im Krystallpalast Varieté: bis 25. Juni, Karten und Infos u. a. unter Tel. 0341 140660 oder auf www.krystallpalastvariete.de

Von Peter Korfmacher