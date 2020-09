Leipzig

Wegen der Corona-Pandemie kann das größte Profiorchester der Welt genau diesen Trumpf einstweilen nicht ausspielen: Der Hygiene-Plan lässt auf der Bühne des großen Saals nicht mehr als 47 Musikerinnen und Musiker zu. Darum haben Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons und sein Konzertbüro-Chef Tobias Niederschlag umgesteuert und für die Zeit bis zunächst einschließlich Oktober einen alternativen Spielplan gestrickt, von dem alle Beteiligten bei jeder Gelegenheit betonen, dass er „kein Not-Spielplan“ sein soll.

Er ist zwar so angelegt, dass das Gewandhausorchester bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zur ursprünglich geplanten Saison zurückkehren kann. Aber weil es danach angesichts wieder steigender Corona-Ansteckungszahlen eher nicht aussieht, ist es doch schön zu wissen, dass dies keineswegs nur ein Lippenbekenntnis ist.

Für Beethoven reicht’s

So beginnt die Saison am Samstag und Sonntag gleich dreimal mit dem außerplanmäßigen Debüt eines Olympiers: Krystian Zimerman, 63, musiziert zum ersten Mal mit dem Gewandhausorchester. Am Pult steht Andris Nelsons. Und obschon es ein kleines bisschen schade ist um Teile des vorgesehenen Programms, muss man der Pandemie auch ein wenig dankbar sein, dass der große Pole endlich mit einem richtigen Klavierkonzert am Augustusplatz vorbeischaut. Denn das hat er, neben seinem Steinway, ohne den er sozusagen nie das Haus verlässt, im Gepäck, ein richtiges Klavierkonzert: Beethovens drittes. Für Beethoven nämlich ist abseits der Neunten trotz aller Corona-Einschränkungen immer Platz auf Leipzigs großer Bühne.

So kann sich das Orchester, das zahlreiche seiner Werke uraufführte und die Musikwelt mit dem ersten kompletten Zyklus der neun Sinfonien beglückte, mit unverminderter Kraft der Feier seines 250. Geburtstags im Dezember widmen. Wenngleich nun mit der fünften statt der achten Sinfonie. Was die wenigsten der 800 Besucher auf den 1900 Plätzen im Saal stören dürfte.

Maximal 50 Konzerte pro Jahr

Zurück zu Zimerman: Dass der in seinem luftigen Terminkalender einen Abend für Leipzig gefunden hat, verdankt die Musikstadt auch dem Virus. Denn mehr als 50 Konzerte spielt der Perfektionist nicht pro Jahr. Nie. Auf keinen Fall.

Er kann es sich leisten. Beinahe sofort mit Beginn seiner Weltkarriere nach dem Gewinn des Chopin-Wettbewerbs 1975 konnte er sich beinahe alles leisten. Denn ein solches Klavierspiel, diese Kombination aus Sensibilität und Kraft, atemberaubender Technik und fehlender Virtuosen-Eitelkeit, ein solches Musizieren, das ein Werk feiert, statt den Pianisten auszustellen, das hatte die Welt zuvor nur selten gehört. Häufig indes konnte sie Zimerman auch nicht hören, die Welt. Denn rar hat er sich immer schon gemacht. Und seit er die meisten seiner frühen Schallplatten zurückzog, ist auch sein Tonträger-Katalog recht dünn.

Auf den Spuren Leonard Bernsteins

Beethoven indes ist prominent darin vertreten, mit den Klavierkonzerten drei, vier und fünf, bei denen Leonard Bernstein am Pult der Wiener Philharmoniker begleitet, und mit den ersten beiden, bei denen er die Rolle seines Freundes Lenny nach dessen Tod im Jahr 1990 selbst übernahm. Große Fußstapfen für Andris Nelsons. Aber immerhin ist der über sein Engagement beim Boston Symphony Orchestra und beim Tanglewood Festival musikalisch eng mit Bernstein verbunden.

Es spricht nichts dagegen, dass Zimerman sich wohlfühlt im Gewandhaus. Der erdige Klang des Orchesters müsste fabelhaft zu seinem bei aller Feinnervigkeit farbsatten Klavierspiel passen – und wenn Krystian Zimerman sich wohlfühlt, spielt er die Sterne vom Himmel. Folglich stehen die gut, dass Corona dem Gewandhaus zur Saison-Eröffnung eine Sternstunde bereitet.

Na ja: knapp 40 Sternminuten – länger dauert Beethovens Opus 37. Dazu kommen die gute halbe Stunde von Beethovens Fünfter und die gut zehn Minuten seiner Ouvertüre „Weihe des Hauses“ zur Einweihung der renovierten Bühne. Da bleibt vielleicht sogar noch ein wenig Zeit für eine Zugabe ...

Von Peter Korfmacher