Leipzig

Herr Kaufmann, Sie werden 75 Jahre alt. Feiern Sie?

Nein. Ich hab allen meinen Mitarbeitern gesagt, dass sie meinen Geburtstag nicht vergessen sollen. Aber ich will keine große Feier. Vielleicht, wenn ich 80 bin.

Sie sind 1991 nach Leipzig gekommen. War das Ihr Plan, hier zu bleiben oder sind Sie hängen geblieben?

Ich bin am Leben hängen geblieben, als ich zur Welt kam. Alle anderen Dinge habe ich bewusst gemacht oder es wenigstens versucht. Ich komme aus der Sowjetunion, und Ende der Achtziger Jahre, zum Ende der Perestroika, begann dort eine blöde Zeit – mindestens für mich. Die antisemitische Stimmung in der Gesellschaft wurde sehr präsent. Ich habe damals am staatlichen Revuetheater der Leningrader Music-Hall als Regisseur gearbeitet. Es war mein Zuhause. Aber die gesellschaftliche Lage hat mir klar und deutlich zu verstehen gegeben: Man will mich hier nicht mehr, ich muss hier raus.

Das ist uns hier gar nicht so bewusst: Die Zeit nach der Perestroika war in der Sowjetunion von Antisemitismus geprägt?

Das waren unangenehme Momente, an die man sich sehr ungern erinnert. Es gab Demos und Aktionen, alle unter dem Motto: Juden raus! Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich auf einem zentralen Platz eine solche Demonstration gesehen habe. Ich kam näher und sah eine meiner Kommilitoninnen. Ich habe sie angesprochen und sie sagte mir: „Ihr Juden sollt uns endlich verlassen.“ Das hat mir den Rest gegeben.

Und dann gingen Sie nach Deutschland? Es ist ja nicht das Naheliegende, vor Judenhass ausgerechnet in dieses Land zu fliehen.

Was das gesamte politische Deutschlandbild betrifft, so war ich in meiner Jugend über die Geste von Bundeskanzler Willy Brandt fasziniert, der vor einem Denkmal im Warschauer Ghetto kniete. Meine Frau wollte mich übrigens immer überzeugen, nach Israel zu gehen. Ich liebe und schätze Israel. Aber ich wollte näher an den Friedrichstadt-Palast, weil wir als Leningrader Music-Hall viel mit dem Berliner Revuetheater zusammengearbeitet haben. Ich sagte also zu meiner Frau: Das einzige Land, das ich mir vorstellen kann, ist die DDR. Für mich war es ein antifaschistischer Staat.

Zur Person Küf Kaufmann, geboren am 6. Mai 1947 in Marx an der Wolga als Sohn einer jüdischen Familie, ist Künstler und Regisseur. Er arbeitete lange an der Leningrader Musik-Hall und beantragte 1989 eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in der DDR. 1991 kam er nach Leipzig. Zusammen mit Bernd-Lutz Lange gestaltete er das kabarettistische Programm „Fröhlich und Meschugge“. 2011 erschien sein Buch „Wodka ist immer koscher“. Kaufmann ist Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig und Direktor des Ariowitsch-Hauses.

Den es dann aber nicht mehr lange gab…

Ja, ich war wahrscheinlich damals zu naiv. Nach Deutschland bin ich also bewusst gegangen – aber Leipzig, das war Zufall. Es kam die Wiedervereinigung, alles war im Umbruch und meine Hoffnung, mit dem Friedrichstadt-Palast in Berlin zusammenarbeiten zu können, zerschlug sich. Unser Sohn hat an der Leipziger Uni mit seinem Deutschkurs begonnen – also kamen wir hier her, und ich freue mich, dass es so gekommen ist. Ich habe damals in einem Interview gesagt, vor fast 30 Jahren: „Leipzig ist eine Ruine als Stadt. Ich bin im Moment eine menschliche Ruine. Wir werden uns zusammen aufbauen.“

Hat das geklappt?

Mehr oder weniger. Die Stadt ist sicher besser beieinander, als ich selbst. Als der Alte, der ich bin und der immer noch da ist, beobachte ich: Alle meine Mitstreiter und „Komplizen“, mit denen ich in den Neunzigerjahren begonnen habe, gehen in den Ruhestand. Das zeigt, dass man sich irgendwann auf die Rolle eines Beobachters vorbereiten sollte, nicht weil man dümmer geworden ist, sondern weil es eine neue Generation gibt, die bereit ist, die „Fahne“ zu übernehmen.

Sie denken also ans Aufhören?

Ich gehe nicht sofort, aber Schritt für Schritt, in Raten. Man darf nicht denken, dass man unsterblich ist oder unersetzbar. Ich nutze jetzt die Zeit, um ein Team um mich herum aufzubauen, das in eine ähnliche Richtung denkt. Es wird anders werden, aber ich weiß, wenn ich gehe, dann werden andere weiter für die Sache einstehen, für die ich immer gekämpft habe.

Sie sind Künstler und seit vielen Jahren Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Leipzig und Direktor des Ariowitsch-Hauses. Was ist diese eine Sache, für die Sie immer gekämpft haben?

Kampf ist dafür wahrscheinlich nicht das richtige Wort. Ich möchte nicht über den Kampf, sondern über das Glück sprechen. Ich hatte in Leipzig richtiges Glück, auf meinem Weg vielen besonderen Menschen zu begegnen, die mich klar und deutlich in vielen meiner Bemühungen auf unterschiedlichen „Bühnen“ inspiriert und unterstützt haben. Und manche sind richtig tolle Freunde geworden. Wir Juden sind unheilbare Optimisten. Wir glauben an Gott und wir glauben doch an die gesellschaftliche Genesung. Aber die Genesung kommt nicht von alleine. Für die Genesung muss man kämpfen. Zusammen sind wir stärker als jedes bösartige Geschwür im Gehirn von den bösartigen Menschen. Das ist die Sache.

2009 wurde das Ariowitsch-Haus in Leipzig eröffnet, ein jüdisches Kulturzentrum, offen für alle. Es gab dafür eine breite Unterstützung. Wäre das heute noch so? Die Zahl antisemitischer Straftaten ist seither gestiegen.

Das Ariowitsch-Haus bleibt einmalig im gesamten Bundesgebiet. Es beweist, dass wir auf einer breiten Plattform gesellschaftlicher Unterstützung stehen. Aber Erscheinungen von Antisemitismus in unterschiedlicher Form und Stärke bleiben außerhalb dieser Plattform leider zu präsent. Man darf nie aufgeben, wenn man überzeugt ist, dass man auf der richtigen Seite kämpft.

Nun gibt es in der jüdischen Gemeinde, nicht nur in Leipzig, ukrainische und russische Juden, die anderswo in Europa gegeneinander Krieg führen. Was macht das mit so einer Gemeinschaft?

Das ist eine richtig schwierige Frage. Ich habe selbst lange in der Ukraine gelebt, lange in Russland. Und so geht dieses Thema durch alle Familien in unserer Gemeinde. Es gibt aber keinen Streit. Das Drama dieses Krieges erlebt die Gemeinde genauso wie jeder andere Mensch in dieser Stadt. Jeder Krieg kommt mal zu einem Ende. Ich hoffe, dass alle Politiker verstehen werden, dass das menschliche Leben wichtiger ist als politische Ambitionen.

Von Denise Peikert und Peter Korfmacher