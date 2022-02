Leipzig

Zuerst das Positive. Der Dirigent Johannes Pell liefert bei der Premiere der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke an der Staatsoperette Dresden mit seinem Orchester eine blitzsaubere Leistung. Einfühlsam und leidenschaftlich erwecken die Damen und Herren die Klangwelten zum Leben. Jede Einzelnummer, jedes Stilelement, alle Brüche und Kontraste dazwischen sind für sich genommen perfekt musiziert und werden zu einem zauberhaften musikalischen Gesamteindruck geführt.

Eine große Zauberkiste ist auch Cary Gaylers gediegen-märchenhaftes und wandelbares Bühnenbild. Einerseits reduziert es die Größe der Bühne auf ein für so ein kleines Ensemble bespielbares Maß, andererseits erlaubt es ein abwechslungsreiches Spiel mit überraschenden Illusionen und ungreifbaren, aber eindeutigen szenischen Umgebungen.

Leichte Operette mit doppeltem Boden

Beste Voraussetzungen also, um die leichte Operette mit doppeltem Boden, über die man aus Dramaturgin Valeska Sterns ambitioniertem und klug zusammengestelltem Programmheft viel lernen kann, überzeugend neu zu interpretieren. Die Umsetzung allerdings gerät auf weiten Strecken zum inszenatorischen Desaster. Das ist nicht gut für Stück und Publikum und schon gar nicht für den Ruf des Operettentheaters.

Die Bestrebungen der Regisseure, der netten Unterhaltungsoperette mit der wirklich großartigen Musik einen tieferen Sinn aufzudrücken, dauern nun schon Jahrzehnte an und laufen leider auch diesmal ins Leere. Dabei ist die Geschichte Julias, eines im Luxus herangewachsenen Teenagers, der Idealen nachhängt, statt sich mit echten Menschen auseinanderzusetzen und seine Position in der realen Welt zu suchen, schon ein Stoff, der dieses musikalische Juwel in unsere Zeit retten könnte. Der vom Regieteam versuchte Spagat zwischen volkspossenhaftem Theaterspiel und den mit dem ganz großen Hammer servierten Dokumentarfilmen von gefesselten schwarzen Sklaven und hungernden Kindern berührt jedoch allenfalls peinlich. Die bedauernswerten Darstellerinnen und Darsteller müssen sich durch ihre Rollen chargieren, dass sich die Balken biegen. Situationen oder Gags werden mitunter nicht ausinszeniert oder ermüdend überzogen.

Gestandene Komödianten

Markus Liske (Onkel Josse) und Ingeborg Schöpf (Tante Wimpel), gestandene Komödianten, könnten Glanzpunkte setzen, werden aber zu grotesken Stichwortgebern degradiert. Amelie Müller als Julia müht sich redlich, ein junges Mädchen zu spielen. Im Laufe der Handlung lässt sie die Regie von der russischen Schwanenprinzessin mit Rapunzelzopf (weil sie doch im Elfenbeinturm ihrer Welt sitzt) über die Traumrolle als Showmasterin im Frack zum barfüßigen Gretchen mutieren. Ihre Freundin Hannchen wird durch Christina Maria Fercher blutvoll und lebendig gestaltet, ist jedoch leider nicht bereit, im Dialog ihre Stimmlage zu verlassen. Ebenso verharrt Timo Schabel als gesanglich sehr erfreulicher Erster Fremder beim Sprechen in der Tenorlage, eine Musiktheaterpraxis, die längst überwunden schien. Der Nachbarssohn Egon, mit viel körperlichem Einsatz gespielt von Riccardo Romeo, wird sich noch entwickeln. Nikolaus Nitzsche, der ersehnte Roderich, macht aus seinem Auftritt das Beste, die beiden Diener Dag Hornschild und Christian Berger tun, was man ihnen sagt, bleiben aber als Figuren blass.

Sie alle bewegen sich in einem uninspirierten Kostümsammelsurium von Nini von Selzam, laufen zuweilen rhythmisch im Takt und wackeln viel mit dem Kopf – der Beitrag von Choreographin Modjgan Hashemian. Die vom Team gern zitierten Modetänze der 20er bleibt man dem Publikum schuldig. Im bekannten „Batavia“-Schlager, dekoriert mit Kolonialfolklore-Requisiten aus der ganzen Welt, wird das Ganze endgültig zum Impro-Theaterfestival. Einzig, als Hannchen plötzlich Gefallen daran findet, das Personal mit der Peitsche herumzuscheuchen, blitzt so etwas wie Figurenentwicklung auf. Doch da ist das Stück schon fast zu Ende.

Der Abend klingt mit noch freundlichem Achtungsbeifall eines teils ratlosen Publikums aus.

Nächste Vorstellungen: 5./6./24./25. Februar, Staatsoperette Dresden. Karten und Infos auf:

Von Andreas Schwarze