Künstler, Organisator, Kommunikator: Günther Huniat wird am Montag 80

Leipzig

Günther Huniat zu treffen, ist nicht schwer. Die Tür zu seinem mit Steinplastiken bestückten Garten steht meist offen. Auch Fremde könnten schauen. Allein, so hat Huniat in den letzten Jahren erfahren, „das Interesse an Kunst und Kultur nimmt hier im Kiez immer mehr ab“. Grünflächen, die noch vor Jahren Standorte für Kunstwerke waren, mussten wirtschaftlichen Interessen weichen. „Der Wandel ist gewaltig, alles ist rechtens, tut aber weh, Kapitalismus halt …“, sinniert Huniat und ist froh, vor wenigen Tagen einen Interessenten für das originale Stück Berliner Mauer, das bislang ein Stück Stadtgrün zierte, gefunden zu haben. Nun ist die „Mauer“, die seit 1990 in Stötteritz stand, nach aktuellen Informationen in Heiligenhaus bei Düsseldorf ein Publikumsmagnet.

Seine Familie lebte in Thammühl , heute Stare Splavy

„Je älter man wird, um so deutlicher werden die Erinnerungen“, erfährt gerade auch Huniat. Er ist ein Flüchtlingskind, Spross von Vertriebenen. Seine Familie lebte in Thammühl, heute Staré Splavy, im Böhmischen Paradies am Hirschberger See. Es waren Sommerfrische pur und wenige Jahre einer unbeschwerten Kindheit voller Abenteuer. Mit den Beneš-Dekreten mussten auch die Huniats ihre Heimat verlassen, nur die Großeltern durften bleiben, lebten freilich fortan zur Miete im eigenen Haus. Huniat weiß noch, wie er seine kleine, wenige Monate alte Schwester mit dem Kinderwagen bis in die Prignitz bei Wittenberge schob. Hier begann das Leben neu, bald schon ohne Vater, der auf dem Dorf von einem Bus erfasst wurde und an den Verletzungen starb.

Huniat lernte Tischler im Reichsbahnausbesserungswerk, war handwerklich begabt, imponierte dem Ausbilder, weil der Junge das Holz wie ein Profi bearbeiten konnte. Man schickte ihn, nun junger Genossen, zum Pädagogikstudium nach Leipzig. Zurück in die Provinz fand Huniat nicht mehr. Er war noch einige Zeit Grundschullehrer, fand aber in der Großstadt schnell andere Beziehungen, die ihm imponierten und ihn inspirierten – die Kunst, die Künstler.

Seelenverwandtschaft mit Gil Schlesinger

Am Anfang stand die Begegnung mit Gil Schlesinger. Mit ihm, heute 88 Jahre alt und in Bayern zu Hause, verbindet Huniat eine „Seelenverwandtschaft“. Dank Schlesinger lernte er in Büchern erstmals die Weltkunst kennen, man schwärmte von Marc Chagall, beispielsweise. Lächelnd erzählt er, dass ihm Gil erst viel später gestand, dass er aus einem Dorf in Böhmen nur wenige Kilometer entfernt von Thammühl stammt. Die Autodidakten waren unter sich, sie umgab eine Aura, wie sie wohl nur in einer Diktatur möglich ist. Man traf sich in der Stötteritzer Straße 73, wo Huniat sich sein Atelier gesucht hatte und für die DDR-Bohème ein legendär zu nennender Kunstort entstand. Mit dabei waren Thomas Ranft, Roland Frenzel und Manfred Smollich. Er dichtete mal: „Hier wohnt der Maler Hunifuß, er malt mit Nägeln, Sand und Ruß …“ Die Kunst zum Beruf zu machen, darin war Huniat vom Galeristen und Wegbereiter des Staatlichen Kunsthandels Hans-Peter Schulz bestärkt worden: „Von jeder Grafik, die Sie drucken, kaufe ich drei Blätter …“ Huniat lernte Land und Kunden kennen und konnte ganz gut von der Kunst leben. Fürsprecher, um als Nichtstudierter in den Verband der bildenden Künstler aufgenommen zu werden, waren die Kunstwissenschaftler Günter Meißner und Henry Schumann sowie der Kollege Klaus Zürner.

Künstler, Organisator und Kommunikator

Huniat schuf sein eigenständiges Werk von Gemälden, Collagen, Grafik, Skulpturen. Über die Jahre war er aber auch Organisator und Kommunikator. In Stötteritz hatte er 1980 zusammen mit Frieder Heinze und mit dem Segen der Stadtbezirksrätin die Freiluftgalerie gegründet. Das Wort „frei“ erlangte dabei eine doppelte Bedeutung: Kunst im öffentlichen Raum, Freiheit der Kunst. Nur einmal, so erinnert sich Huniat, wurde eine Ausstellung „von oben“ geschlossen. Hans-Hendrik Grimmling war die Teilnahme an der DDR-Kunstausstellung verwehrt worden. Er schuf aus Protest rote Metallrahmen und bespannte sie schwarz.

Das war den Genossen der SED-Bezirksleitung dann doch zu viel. Die Freiluftgalerie gab es bis 2013. Demnächst wird im Leipziger Bildermuseum an den „1. Leipziger Herbstsalon“ erinnert, mit dem Huniat und die Gleichgesinnten Hans-Hendrik Grimmling, Frieder Heinze, Lutz Dammbeck, Olaf Wegewitz und Günther Firit 1984 für Aufsehen sorgten und ein Schelmenstück an der Zensur vorbei zelebrierten.

Seinen 80. feierte Huniat gestern in Venedig, wo er die Biennale besucht. Auch diese Freiheit nimmt er sich.

Von Thomas Mayer